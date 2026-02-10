Clizia Incorvaia, la moglie di Francesco Sarcina torna ad offendere l'influencer: "Oca travestita da cigno, non sa chi è" Dopo le parole pronunciate in TV, la replica via social di Nayra Garibo si fa durissima, e riaccende una polemica che non accenna a placarsi.

La vicenda che ruota attorno a Francesco Sarcina, alla sua attuale moglie Nayra Garibo e all’ex compagna Clizia Incorvaia continua a generare tensioni e prese di posizione sempre più nette. Nelle ultime ore, però, l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’ennesimo attacco social di Nayra Garibo, a stretto giro dalle dichiarazioni televisive rilasciate da Incorvaia su Verissimo.

Le dichiarazioni di Clizia Incorvaia a Verissimo

La miccia di questo nuovo scontro è stata accesa dalle parole pronunciate da Clizia Incorvaia nel salotto di Verissimo, dove l’ex compagna del frontman de Le Vibrazioni ha ribadito accuse estremamente pesanti, parlando apertamente di violenza psicologica e fisica, respingendo al tempo stesso l’idea di voler sfruttare la vicenda per ottenere visibilità. In quell’occasione, Incorvaia ha risposto indirettamente anche alle accuse che l’attuale moglie di Sarcina le avrebbe rivolto in precedenza, sottolineando: "Sono cose terribili che sono state dette da questa persona che io non conosco, sono cose non esatte". Ha poi precisato alcuni aspetti legati alla figlia Nina, affermando che la bambina vede regolarmente il padre e aggiungendo: "Nina vede regolarmente il papà, io pago due weekend su Milano, non sono io che avanzo pretese di denaro". Non è mancato un riferimento deciso anche alla suocera: "E che non si permetta più di nominare mia suocera, non nominiamola invano".

Nel corso dell’intervista, Clizia Incorvaia è tornata su episodi già citati in passato, parlando di tradimenti, ricatti economici e presunte violenze fisiche, arrivando a dichiarare: "Mi ha tradito più volte, ci sono stati vari episodi? Botte? Occhi neri? Sì". Un racconto che si è fatto ancora più dettagliato quando ha evocato l’episodio delle scarpe bruciate, respingendo con forza ogni dubbio sulla veridicità di quanto raccontato: "La foto delle scarpe bruciate non me la sono inventata, sarei una mitomane, lui ha inscenato la morte della femminilità". Infine, l’avvertimento: "Se continuano in questo modo, io non ho problemi con il mio penalista a portare tutto, ci sono i vigili del fuoco a testimoniare".

L’ultimo attacco social di Nayra Garibo

Ed è proprio qui che si inserisce l’ultimo, durissimo affondo di Nayra Garibo, che nonostante le rassicurazioni di un’evoluzione in tribunale, sui social ha scelto di prendere ancora una volta le difese del marito, ribaltando completamente la narrazione proposta da Incorvaia. Il messaggio pubblicato si distingue sicuramente per la metafora utilizzata: "Non tutti quelli che piangono sono vittime. Alcuni provano la scena prima che la verità parli solo per attirare l’attenzione". Parole che sembrano mettere apertamente in discussione la credibilità dell’ex compagna di Sarcina, per poi affondare il colpo provocando: "Un’oca travestita da cigno che, pur senza saper ballare, vuole fare la prima ballerina ne La morte del cigno di Tchaikovsky, senza sapere nemmeno chi è ovviamente".

Le polemiche sui social da parte dei fan

Questo nuovo attacco ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dividendo l’opinione pubblica tra chi sostiene la posizione di Nayra Garibo e chi invece continua a schierarsi dalla parte di Clizia Incorvaia. Il riferimento alla messa in scena e alla ricerca di attenzionestanno già facendo discutere. In un contesto già carico di accuse, repliche e minacce di azioni legali, l’intervento social dell’attuale moglie di Sarcina sembra allontanare ulteriormente qualsiasi ipotesi di chiarimenti.

