La puntata odierna di La Volta Buona ha fatto sorride e anche riflettere. In uno studio che ha scelto di ripercorrere le emozioni più forti arrivate dal mondo della tv e dello spettacolo nel corso di questo 2025 ,di una ospite, lasciando troppo spazio di manovra ad un altro. Vediamo cosa è successo.

Clizia Incorvaia: il dolore per Eleonora Giorgi a La volta buona

Tra i passaggi più toccanti della puntata, il ricordo di Eleonora Giorgi ha rappresentato una ferita ancora aperta, una di quelle assenze che continuano a pesare anche a distanza di mesi. Nel salotto di Caterina Balivo, Clizia Incorvaia non è riuscita a trattenere le lacrime, lasciando che il dolore emergesse. Il primo Natale senza Eleonora Giorgi è diventato il simbolo di un vuoto difficile da colmare, raccontato con una semplicità che ha reso il momento ancora più potente.

"Ho rispettato la tradizione, ho organizzato la cena di Natale a casa con tutta la famiglia; la mia, quella di mio marito Paolo Ciavarro… C’erano tutti e abbiamo passato le feste immaginando che ci fosse anche lei e cercando di essere felici, proprio come lei ci ha insegnato". Un racconto che non ha avuto bisogno di sovrastrutture, perché la forza stava tutta nella normalità del gesto e nella fragilità del ricordo, in quell’idea di felicità cercata anche quando il dolore rischia di prendere il sopravvento.

Un esempio di vita incredibile

Il discorso si è poi allargato, sempre a La Volta Buona, a una riflessione più ampia sulla figura di Eleonora Giorgi, non solo come attrice ma come esempio umano, lontano da qualsiasi idealizzazione forzata: "Non è sempre stata felice", ha spiegato Clizia, "Nella vita in realtà era anche molto drammatica, ha avuto una vita complessa, dall’infanzia difficile alla dipendenza dall’eroina. Quelle ferite se le portava nel cuore e il suo sorriso con la voce da bambina erano una risposta a questo dramma". Non è mancata neppure una nota critica, pronunciata con lucidità e amarezza: "Il cinema è stato brutale nei suoi confronti negli ultimi anni, poi però erano tutti al suo funerale…". Ponendo una critica sul sistema e il modo in cui spesso si celebra un personaggio solo dopo averlo perso.

La battuta di Giancarlo Magalli a Pamela Camassa e il gelo improvviso

Dalla commozione si è passati bruscamente a un momento di tensione quando, nel corso della stessa puntata di La Volta Buona, Giancarlo Magalli ha scelto la strada dell’ironia durante un siparietto con Pamela Camassa. Il clima leggero costruito fino a quel momento si è incrinato dopo una battuta che ha lasciato lo studio per qualche istante sospeso.

"E’ bravissima; sa cantare, ballare, recitare…", aveva detto Caterina Balivo, introducendo il discorso legato anche a una possibile nuova opportunità professionale, con un riferimento a Carlo Conti e all’orbita di Sanremo. È a quel punto che Magalli è intervenuto con parole che hanno spostato l’attenzione sulla sfera privata: "Non le durano i fidanzati, ma per il resto sì, è brava…". Un’uscita che ha fatto calare il gelo, complice il riferimento alla recente rottura con Filippo Bisciglia. La reazione non si è fatta attendere, Pamela Camassa ha scelto la via dell’ironia per disinnescare il momento: "Ma che dici, è durata più di un matrimonio!". Subito dopo, rivolta a Giancarlo Magalli, ha aggiunto: "Tu sei pericoloso", precisando però, con un sorriso, "Però in senso positivo". Caterina Balivo ha provato a ricucire il clima con una battuta finale: "Non vabbè, continuate pure a parlare tra di voi…".

