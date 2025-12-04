Clizia Incorvaia sulla crisi con Paolo Ciavarro: "Abbiamo attraversato una fase complicata", la confessione a Caterina Balivo Nella puntata de La Volta Buona, Clizia Incorvaia ha confidato di aver attraversato un momento di crisi con Paolo Ciavarro

CONDIVIDI

Nella puntata di oggi, giovedì 4 dicembre, de La Volta Buona, Caterina Balivo ha accolto in studio Clizia Incorvaia insieme alla sorella Micol. L’atmosfera rilassata dell’intervista ha però lasciato spazio a una rivelazione inaspettata: Clizia ha infatti raccontato per la prima volta un episodio delicato della sua vita sentimentale.

Clizia Incorvaia e la crisi con Paolo Ciavarro, la rivelazione a La Volta buona

Intervistata da Caterina Balivo durante la puntata del 4 dicembre, Clizia Incorvaia ha raccontato alcuni dettagli della crisi con Ciavarro. Tutto è nato da una domanda della conduttrice, che ha spinto l’influencer a lasciarsi andare a un racconto personale: "Circa un mese fa io e Paolo Ciavarro abbiamo attraversato una fase complicata", ha ammesso. "Capita che io lo faccia irritare perché sono più spensierata, più leggera…".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clizia ha spiegato che spesso il marito le rimprovera un’eccessiva disorganizzazione, qualità che lei riconosce di avere: "Sono molto sensibile e profonda, anche se cerco di alleggerire tutto con un pizzico di leggerezza. Ne ho bisogno: da ragazza ero molto emotiva, piangevo spesso persino in classe. Oggi quella leggerezza è una forma di fuga, un modo per respirare".

Allo stesso tempo, ha riconosciuto che quel suo modo di essere può risultare difficile da gestire in un rapporto di coppia: "A volte questo mio atteggiamento, che sembra noncurante, può dare fastidio e non essere compreso". A quel punto la Balivo ha voluto sapere se Micol fosse intervenuta per riportare la calma. Clizia ha risposto sorridendo: "Lei ha fatto un po’ da mediatrice, un colpo al cerchio e uno alla botte…".

La parola è poi passata a Micol, che ha confermato il suo ruolo da "confidente di famiglia": "Sono stata soprattutto un punto d’appoggio. Mi sono beccata sfoghi quotidiani, chiamate infinite… Io ascoltavo e cercavo di darle supporto". Con ironia, ha aggiunto: "Clizia ha questo talento unico: riesce a spiegarti un’idea in dieci messaggi separati".

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

La relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è sbocciata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, dove i due si sono incontrati e innamorati. Dal 2020 formano una coppia stabile e molto amata. Due anni più tardi è arrivato il loro primo figlio, Gabriele: una gioia immensa per Paolo, diventato papà per la prima volta, e un nuovo capitolo per Clizia, già madre di Nina, nata dal suo precedente matrimonio con Francesco Sarcina.

Nel luglio 2024 la coppia ha deciso di convolare a nozze, anticipando i tempi rispetto ai piani iniziali. Il motivo? Fare in modo che Eleonora Giorgi, già gravemente malata, potesse assistere al matrimonio del figlio. La storica attrice non è mancata a quel momento speciale, condividendo la felicità della nuova famiglia. Qualche mese dopo, però, Eleonora si è spenta a causa di un tumore al pancreas, lasciando un vuoto enorme.

Potrebbe interessarti anche