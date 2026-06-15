Clint Eastwood, le voci (insistenti) sul ritiro allarmano i fan: il figlio Scott svela cosa sta succedendo davvero Clint Eastwood non avrebbe intenzione di mollare: il figlio Scott smentisce il ritiro e si confessa sul peso di avere un padre così leggendario a Hollywood.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Da settimane ormai, impazza il caos per una vicenda che – ammettiamolo – potrebbe essere difficile da digerire per milioni di persone. Clint Eastwood ha davvero deciso di ritirarsi? Andiamo con ordine. A creare il panico sono state le parole del figlio Kyle, il quale, nel giorno del compleanno del padre, aveva lasciato intendere che non lo avremmo più visto all’opera. Giorni fa, però, le dichiarazioni dell’altro figlio, Scott, sono apparse quasi come una smentita… e quindi? Nelle scorse ore, invece, a fare definitivamente chiarezza (almeno si spera) sarebbero state le nuove parole di Scott, il quale al Taormina Film Festival ha ricevuto il Taormina International Award. Vediamo cos’ha detto.

Clint Eastwood, il figlio Scott smentisce (nuovamente) il ritiro al Taormina Film Festival: le parole

Scott Eastwood, il figlio del monumentale Clint, ci riprova. A Taormina, ha smentito le voci secondo cui il padre sarebbe pronto al ritiro, sottolineando invece come l’attore resti ancora pienamente attivo e imprevedibile riguardo a questo tema. L’occasione è stata il Festival del Cinema, dove Scott ha ricevuto il Taormina Film Festival International Award al Teatro Antico. Parlando del rapporto con il padre, ha evidenziato la complessità tipica del legame padre-figlio, ma anche l’impatto positivo che la figura di Clint ha avuto sulla sua carriera, diventando una fonte di ispirazione decisiva. "Ogni rapporto padre-figlio è complicato." Precisamente ha affermato: "Dato per scontato che i rapporti con il proprio padre sono sempre complicati e oscuri, mi sembra che Clint Eastwood sia ancora molto preso dal suo lavoro. Riguardo al suo pensionamento non è la prima volta che lo sento, ma con lui non si sa mai".

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Ha poi aggiunto che avere un padre così famoso non è stato un peso, ma uno stimolo a intraprendere la carriera artistica e a sviluppare una propria visione del cinema: "Molti mi chiedono spesso quanto sia scoraggiante o pesante avere un padre così, ma per me è l’esatto contrario. Il suo lavoro mi ispira profondamente, ed è probabilmente il motivo per cui ho scelto questa carriera: voglio raccontare storie e continuare a farlo perché, grazie a lui, ho visto da vicino cosa è possibile realizzare. Guardo la situazione da una prospettiva decisamente diversa rispetto a tutti gli altri".

Il nuovo film di Scott Eastwood

Infine, ha anticipato un nuovo progetto cinematografico in arrivo. "Girerò un film in autunno inoltrato con Rosario Dawson e Antonio Banderas. E’ una specie di dramma latino ambientato a New York con dei giovani avvocati. E’ un progetto forte, non so ancora il titolo".

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