Clint Eastwood, colpo di scena sul ritiro: figli in disaccordo e una nuova versione tiene tutti col fiato sospeso. Scoppia il caso
Clint Eastwood torna al centro delle indiscrezioni circa il suo futuro: dopo le parole di Kyle, il fratello Scott smentisce e riapre il dibattito sul ritiro.
Solo pochi giorni fa abbiamo tutti rischiato un infarto per le parole pronunciate dal figlio di Clint Eastwood, Kyle, secondo il quale suo padre si sarebbe ritirato. Un colpo al cuore, ammettiamolo. A distanza di pochissimo tempo, però, c’è una nuova versione, questa volta dell’altro figlio dell’attore, Scott, che smentirebbe quanto detto. Cos’è successo, quindi? Inutile nascondere che tutti i fan, noi compresi, speriamo in un colpo di scena. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo nello specifico cos’ha dichiarato Scott Eastwood.
Clint Eastwood, il figlio Scott smentisce il fratello Kyle sul ritiro: "Non l’ho mai sentito dire"
Il 31 maggio 2026 ha compiuto 96 anni e anche per i fan questo, è stato un giorno indimenticabile, ma in modo diverso. Clint Eastwood è tornato al centro dell’attenzione per le voci su un possibile ritiro dal cinema. Le speculazioni erano nate dopo alcune dichiarazioni del figlio Kyle Eastwood, che durante un evento in Francia aveva affermato che il padre fosse ormai "in pensione", facendo pensare a molti che la sua carriera fosse conclusa. A smentire una conferma definitiva è stato però l’altro figlio, Scott Eastwood, che in una recente intervista ha chiarito: "Da lui non l’ho mai sentito dire". Una precisazione che riapre la questione, considerando che Eastwood non ha mai annunciato ufficialmente il proprio addio al cinema.
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Scott ha preferito concentrarsi sull’enorme eredità artistica del padre, sottolineando una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista come attore, regista, produttore e compositore. Dagli esordi negli anni Cinquanta e dal successo televisivo con Rawhide, fino ai western che lo hanno reso un’icona mondiale e alla successiva affermazione dietro la macchina da presa, Eastwood ha attraversato decenni di cinema mantenendo sempre un ruolo centrale. Tuttavia, per adesso non ‘fasciamoci la testa’ perché, nonostante le dichiarazioni di entrambi i figli, non esiste alcuna comunicazione ufficiale da parte del diretto interessato.
Clint Eastwood, le parole del figlio Kyle sul ritiro
Come abbiamo già detto, le parole di Kyle Eastwood, nei giorni scorsi, sul presunto ritiro del padre Clint, hanno decisamente allarmato i fan di tutto il mondo. Il giovane ha dichiarato: "Ho così tanti bei ricordi dei momenti passati a lavorare con lui. Lui ora si è ritirato, ha 95 anni. Io sono stato così fortunato da aver modo di lavorare con lui in così tanti film. Per me è stata un’esperienza meravigliosa." Insomma, parole che hanno colpito come un fulmine a ciel sereno e che ora, sembrerebbero essere state smentite dal fratello Scott. Niente impedisce che potrebbe arrivare anche un altro colpo di scena. Noi staremo a vedere e vi terremo aggiornati.
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