Clint Eastwood, l'annuncio del figlio Kyle gela Hollywood e il mondo intero: cosa ha detto sul padre
Kyle Eastwood, figlio di Clint, conferma il ritiro del padre: una rivelazione inaspettata che segna la fine di un'era irripetibile per il cinema mondiale.
Purtroppo, con grande delusione nel cuore, abbiamo appreso una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Non c’è stato nessun discorso ufficiale, nessuna conferenza stampa, nessuna dichiarazione. Solo le parole di un figlio che parla del padre con orgoglio e una punta di nostalgia. Eppure quelle poche frasi pronunciate da Kyle Eastwood bastano a lasciare un vuoto e a chiudere un’epoca intera. Clint Eastwood, 96 anni, leggenda vivente di Hollywood e uno dei pochi pilastri del cinema rimasti, sembra aver detto addio al set per sempre. Di seguito, le parole del figlio.
Clint Eastwood si è ritirato, l’attore non dirigerà più film: l’annuncio del figlio Kyle
Clint Eastwood ha da poco compiuto 96 anni (il 31 maggio) e sembra aver definitivamente appeso la macchina da presa al chiodo dopo l’uscita di Giurato Numero 2, il suo ultimo film, nelle sale uscito nel 2024. A suggerirlo sono le parole del figlio Kyle, che in occasione del compleanno del padre ha dichiarato: "Ho così tanti bei ricordi dei momenti passati a lavorare con lui. Lui ora si è ritirato, ha 95 anni. Io sono stato così fortunato da aver modo di lavorare con lui in così tanti film. Per me è stata un’esperienza meravigliosa." Un annuncio inaspettato dato che l’attore non ha mai annunciato ufficialmente il ritiro, lasciando, come sempre, che fosse la sua arte a parlare per lui, con un’ultima straordinaria opera a coronamento di una carriera leggendaria.
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Clint Eastwood, i capolavori che hanno lasciato un segno nel mondo del cinema: da Million Dollar Baby a The Mule
Oltre a un grandissimo attore, Eastwood è ed è stato un grande regista, firmando diversi capolavori. Ha alternato film in cui era anche protagonista ad altri in cui si è dedicato esclusivamente alla direzione. Il suo debutto dietro la macchina da presa risale al 1971 con Breezy, e da lì ha dato vita a una filmografia imponente che spazia attraverso decenni e generi diversi. Tra le produzioni in cui ha operato solo come regista spiccano Mystic River, Changeling, Invictus – L’invincibile, J. Edgar, Jersey Boys, American Sniper e Richard Jewell. Tra i titoli più celebri figurano, invece, I ponti di Madison County (1995), Potere assoluto (1997), Mezzanotte nel giardino del bene e del male, Il corriere – The Mule (2018) e il più recente Giurato Numero 2 (2024).
I riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera sono altrettanto notevoli: quattro premi Oscar, due per Gli spietati e due per Million Dollar Baby, l’Irving G. Thalberg Memorial Award come produttore e sei Golden Globe. Un percorso che lo consacra come uno dei cineasti più influenti e longevi della storia di Hollywood.
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