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Brad Pitt e l'atteso ritorno nel suo ruolo da Oscar: il nuovo film infiammerà il 2026. Ecco quando esce al cinema e su Netflix

La star hollywoodiana torna al cinema nel ruolo che gli è valso un Premio Oscar e lo fa con una nuova ed emozionante avventura

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Brad Pitt torna al cinema nel film Cliff Booth: quando esce anche in streaming su Netflix

Brad Pitt s prepara a fare il suo ritorno al cinema nel ruolo che gli è valso un Premio Oscar. Netflix ha infatti annunciato ufficialmente che Cliff Booth, l’attesissimo film incentrato sul celebre personaggio della star hollywoodiana, sta per arrivare al cinema.

Quando esce Cliff Booth, il nuovo film con Brad Pitt

Il film debutterà nei cinema IMAX il prossimo 25 novembre. La pellicola resterà nelle sale per due settimane, per poi approdare sulla piattaforma di streaming il 23 dicembre. Il progetto nasce da una collaborazione da sogno: la regia è firmata da David Fincher, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Quentin Tarantino.

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L’uscita del film colma il vuoto lasciato da un altro attesissimo titolo della piattaforma: Le cronache di Narnia – Il nipote del mago, diretto da Greta Gerwig, la cui uscita è stata ufficialmente posticipata al prossimo febbraio 2027. Dopo il rinvio di Narnia, nell’ambiente giravano già molte voci su quale film avrebbe preso il suo posto per il weekend del Ringraziamento, e ora Netflix ha finalmente risposto al quesito. Questa nuova programmazione sembra però smentire un’altra voce che circolava di recente: si pensava infatti che il film potesse essere presentato in anteprima ai festival cinematografici autunnali, come la Mostra del Cinema di Venezia, ma la data di fine novembre rende questa ipotesi ormai poco probabile.

Cosa accadrà nel nuovo film e il cast

Brad Pitt torna dunque a vestire i panni dello stuntman Cliff Booth, il ruolo che nel 2019 gli è valso il Premio Oscar come miglior attore non protagonista in C’era una volta a… Hollywood (dove recitava al fianco di Leonardo DiCaprio e Margot Robbie). Questa volta, però, la storia fa un salto in avanti nel tempo: ci troveremo nel 1977, in una Hollywood profondamente cambiata rispetto agli anni ’60. Ad affiancare Pitt ci sarà un cast di altissimo livello, che include: Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller.

L’attesa attorno a questo film è altissima fin dal 2024, quando è stato svelato che Fincher e Pitt avrebbero unito le forze per portare alla luce questo nuovo capitolo. Inizialmente l’idea di Tarantino era quella di dirigere lui stesso la pellicola; tuttavia, una volta ottenuto il suo "via libera", il passaggio del progetto a Netflix è stato quasi naturale, considerando il contratto di esclusiva che lega David Fincher alla piattaforma.

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