Clementino casca giù dal palco a Ischia: "Sono un Ninja", l’estate (nera) degli scivoloni dopo Noemi e Harry Styles Il rapper campano è caduto nel corso di un'esibizione a Casamicciola Terme, il 2 agosto 2026. Poi il messaggio social (ironico) per tranquillizzare i fan. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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È successo di nuovo. Ma stavolta, a ruzzolare giù dal palco in questa estate ad alto tasso di imprevisti è stato il rapper Clementino. Dopo gli scivoloni di Noemi (finita in ospedale) e della popstar britannica Harry Styles, anche il musicista campano è caduto mentre si stava esibendo a Casamicciola Terme. Un incidente per fortuna non grave, che lo stesso Clementino ha commentato con ironia sui social, dopo aver ricondiviso la clip virale del suo ruzzolone. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Clementino, la caduta a Ischia e il messaggio (ironico) ai fan

Anche Clementino è rimasto vittima di quella che appare ormai come un’epidemia di cadute dal palco, in questa estate 2026 segnata da caldo torrido, grandinate sui musicisti ed eventi atmosferici avversi in genere. Al rapper e coach di The Voice è andata relativamente bene, dato che dopo aver perso l’equilibrio ed essere caduto improvvisamente oltre il palco, durante il concerto di domenica 2 agosto a Casamicciola Terme (Ischia), si è rialzato prontamente.

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Nelle clip video circolate online, infatti, si nota l’artista sparire dall’inquadratura per qualche istante, salvo poi ricomparire con il microfono in mano, tra le grida esultanti del pubblico. E per tranquillizzare ulteriormente i followers, Clementino ha anche postato un messaggio social nelle sue storie Instagram, in sovraimpressione al video della caduta ormai diventato virale (ripreso da Il Mattino).

"Tranquilli Guagliù!", ha scritto il cantante originario di Avellino, "tutt’appost! Sono un Ninja!! Sono scivolato semplicemente dalle transenne e poi rialzato subito! Grazie a tutti comunque per l’affetto! Ci vediamo il 5 Agosto a Termoli per il mio Live".

Il precedente di Noemi e la disavventura di Harry Styles

Non così bene era andata a Noemi, invece, caduta dal palco lo scorso 19 luglio durante un concerto live a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante era finita immediatamente in ospedale, con tanto di foto e aggiornamenti social puntuali per i fan. "Non mi posso tirare su dal letto, ho anche la quinta vertebra scheggiata, faccio riabilitazione. Però dai, poteva andare peggio", aveva spiegato a La Repubblica.

Dopo di lei, il 2 agosto, era toccato all’ex One Direction Harry Styles, che nel corso dell’esibizione allo stadio GNP Seguros di Città del Messico era caduto all’indietro in malo modo. E prima di lui, come avevamo già raccontato di recente, anche altri nomi illustri della musica si erano trovati nelle stesse condizioni critiche. Come Massimo Ranieri, scivolato giù dalla scaletta del Teatro Diana a Napoli nel 2022, con gravi conseguenze. O ancora, Gianni Morandi che a Palermo era caduto sulle note di "Volare", e Gianna Nannini che si era addirittura rotta un braccio nel 2025 (durante un live a Wiesbaden, Germania). Quanto alle star internazionali, oltre all’incidente di Styles rimangono memorabili quello di Olivia Rodrigo, giovane cantautrice statunitense finita in una botola mentre cantava a Melbourne, e l’inciampo di Madonna nel 2015 ai Brit Awards.

Nessuno, insomma, è immune dai rischi del palcoscenico. Ma questa estate il conto delle cadute sembra salito vertiginosamente. Che sia davvero una ‘maledizione’, come suggeriscono alcuni utenti social? Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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