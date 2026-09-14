Clementino e Rocco Hunt ancora insieme dopo The Voice Senior, ecco il disco “The Album” (atteso 10 anni) I due rapper campani hanno annunciato su Instagram la prima collaborazione completa in un album condiviso. L'ufficialità con un video-evento girato al ristorante. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un video-evento dalla Costiera Amalfitana. E un assaggio di rap, in dialetto, per lanciare il disco collaborazione atteso dal lontano 2016. Così Clementino e Rocco Hunt hanno annunciato sui social l’arrivo a novembre di "The Album", punto d’approdo (e di ripartenza) di un’amicizia decennale, iniziata ufficialmente con la collaborazione nel 2012 nel brano "O’ mar ‘e o’ sole". Adesso i due ‘poeti urbani’ di Avellino e Salerno si sono ritrovati per regalare ai fan l’ultimo gioiello dell’hip hip campano, movimento che loro stessi hanno contributo a far crescere e rendere grande in Italia. E la reazione dei fan è stata ovviamente eccezionale. Ecco qui sotto tutti particolari.

Clementino e Rocco Hunt, il disco The Album in arrivo dopo The Voice Senior

A novembre del 2025 Clementino e Roccho Hunt si erano ritrovati sulla stessa poltrona di The Voice Senior, a condividere su Rai 1 il ruolo di coach dopo anni di amicizia e collaborazione nella scena rap. Sarà stata forse quella vicinanza, a spingerli finalmente a mettere nero su bianco il progetto di un album insieme. Un disco chiamato appunto "The Album", che vedrà la luce ufficialmente il 6 novembre prossimo, come annunciato con una divertente trovata social dai due rapper campani.

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Per creare il giusto ‘hype’ intorno all’evento, ieri pomeriggio i cantanti hanno iniziato invertendo per gioco le rispettive foto profilo su Instagram. Poi è arrivo il video girato sulla Costiera Amalfitana. Clementino e Rocco seduti a un ristorante con vista spettacolare sul mare, che prima conversano e poi trasformano le parole in rime rappate, in dialetto partenopeo. E alla fine dello scambio, è il cameriere a portare sul tavolo l’annuncio più importante sotto forma di scontrino. Quindici tracce sotto il titolo "The Album", appunto, che segnano l’ufficialità del primo disco inizialmente promesso dai due nel lontano 2016.

L’amicizia e la lunga collaborazione tra Clementino e Rocco Hunt

La storia condivisa di Rocco Hunt e Clementino ha radici lontane. Alla prima battle di freestyle alla quale Rocco aveva partecipato, uno dei giurati era stato proprio l’ex Iena, che subito aveva riconosciuto il talento del giovane collega. Era poi seguita una collaborazione nel debutto discografico di Hunt, il mixtape "Spiraglio di periferia", datato 2011, e l’anno successivo il brano "O’ mar ‘e o’ sole". Più di recente, come detto, i due amici erano apparsi in tv come coach a The Voice Senior 2025.

Ora si ritrovano ancora una volta, a incarnare due anime complementari dell’urban campano, una energica e cruda, l’altra sensibile e piena di chiaroscuri. Con un disco già attesissimo dai fan del genere in tutta Italia. In tutti gli store e sulle piattaforme di streaming dal prossimo 6 novembre. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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