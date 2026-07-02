Clemente Mastella choc: “Sono malato, pregate per me”, l’annuncio drammatico in chiesa
Il sindaco di Benevento ed ex DC ha parlato delle sue condizioni durante le celebrazioni dedicate alla Madonna delle Grazie: “Spero di farcela”
Clemente Mastella è malato. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Benevento stesso, durante le celebrazioni dedicate alla Madonna delle Grazie. In un suo breve intervento nella basilica, infatti, l’ex deputato della DC ha raccontato con la voce rotta di avere dei problemi di salute, ‘gelando’ di fatto tutti i presenti. Scopriamo cos’è successo.
Clemente Mastella: la rivelazione sulla malattia
Un momento di enorme sorpresa ed emozione ha scosso le celebrazioni dedicate alla Madonna delle Grazie a Benevento, dove il sindaco Clemente Mastella ha scelto di condividere pubblicamente una notizia personale che ha colto di sorpresa i numerosi fedeli presenti nella basilica. La tradizionale ricorrenza religiosa, tra gli appuntamenti più sentiti dalla comunità cittadina, si è svolta nella mattinata di giovedì 2 luglio con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca. Alla celebrazione hanno preso parte anche i Canonici della Cattedrale, i parroci della città e i frati minori, in una chiesa gremita di cittadini e autorità. Al termine del suo intervento istituzionale, il primo cittadino ha preso la parola per rivolgere un pensiero al neo arcivescovo Michele Autuoro. È stato proprio in quell’occasione, tuttavia, che il suo discorso ha assunto un tono profondamente personale. Con evidente commozione e la voce segnata dall’emozione, Mastella ha infatti deciso di confidare ai presenti le proprie condizioni di salute. Le sue parole hanno immediatamente catturato l’attenzione dell’assemblea: "A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela".
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La reazione degli abitanti di Benevento e cosa ha Mastella
Pochi secondi dopo la rivelazione l’intera basilica ha risposto con un lungo applauso, trasformando lo stupore iniziale in un messaggio collettivo di vicinanza e affetto nei confronti del sindaco. Molti dei presenti hanno voluto manifestare il proprio sostegno con un gesto spontaneo, accompagnando le parole del primo cittadino con un caloroso incoraggiamento. Almeno per il momento Mastella non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura della patologia né sulle eventuali cure che sta affrontando. La sua scelta è stata quella di limitarsi a una richiesta di preghiera, pronunciata davanti alla comunità riunita per una delle festività religiose più significative per la città.
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