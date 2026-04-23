Clayface, il vero incubo è l'agghiacciante trasformazione che sconvolge l’universo di Batman: perderemo il sonno Dopo l'anteprima al CinemaCon, DC Studios ha svelato il trailer di Clayface, horror body di James Watkins che racconta la trasformazione del villain in mostro.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il nuovo DC Universe di James Gunn è pronto ad accogliere Clayface, terzo progetto del nuovo corso cinematografico. DC Studios ha pubblicato il primo teaser trailer del film, che racconta un personaggio complesso e tragico legato all’universo di Batman. Il progetto si inserisce nel momento di grande successo del genere horror e rappresenta il primo cinecomic DC con forti elementi horror. Il trailer anticipa infatti un’atmosfera molto ma molto cupa e inquietante: si preannuncia uno spin-off decisamente spaventoso e che, di sicuro, vi farà perdere il sonno. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Clayface, il terrificante trailer dello spin-off di Batman: Tom Rhys Harries è l’uomo d’argilla

Nelle scorse ore, i DC Studios hanno diffuso il primo trailer di Clayface, uno dei progetti più insoliti del nuovo corso guidato da James Gunn e Peter Safran, con uscita fissata al 23 ottobre, dopo la presentazione avvenuta al CinemaCon di Las Vegas. Il film, diretto da James Watkins e scritto da Hossein Amini e Mike Flanagan, prende spunto dai fumetti DC ma si presenta come un’opera autonoma con forte impronta horror e sperimentale. Al centro della storia c’è Matt Hagen, un attore che, dopo essere rimasto sfigurato, si trasforma in una creatura mutaforma composta da una sostanza simile all’argilla. Nel trailer viene mostrato prima in ospedale, poi vittima di un’aggressione e di un’iniezione di sostanze misteriose che innescano la sua mutazione. Il suo volto cambia continuamente fino a perdere tratti umani, mentre in altre scene tenta di ripulirsi in una vasca da bagno. Si intravede anche la sua forza mostruosa, con un pugno gigantesco che richiama le sue apparizioni nei fumetti contro Batman.

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Peter Safran ha descritto il film come una storia horror ambientata a Hollywood, incentrata su un attore di film di serie B che, pur di restare rilevante, si sottopone a un trattamento sperimentale che lo trasforma in una creatura d’argilla vivente. In attesa dell’uscita, il nuovo DC Universe proseguirà con Supergirl a giugno 2026, mentre sono già previsti Man of Tomorrow (luglio 2027) e The Batman: Parte II (ottobre 2027).

Chi è Clayface nei fumetti DC

Clayface è un supercriminale dell’universo DC, apparso nei primi fumetti nel 1940 ed è tra i nemici storici di Batman. Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, la storia è quella di un attore diventato criminale, il quale possiede un corpo d’argilla che gli consente di cambiare forma a piacimento. Usa questo potere per commettere reati a Gotham City ed è spesso rinchiuso ad Arkham Asylum. Nel corso del tempo è stato reinterpretato in varie versioni e, in alcune di esse, ha fatto parte di gruppi di supercriminali come la Società Segreta e la Lega dell’Ingiustizia.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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