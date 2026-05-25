Milano chiama Claudio Santamaria e lancia la sfida a Roma e Venezia: parata di star e grandi film nella città della moda
L'attore romano ha imbastito un programma davvero ricco di eventi e film per insidiare l'egemonia delle due capitali del cinema italiano
"Da quando ho accettato la direzione artistica del Milano Film Fest, ho seguito un obiettivo: portare a Milano non solo grandi film, ma anche i racconti dietro le quinte e l’energia e la grande voglia di vivere di questa città". Parole e musica di Claudio Santamaria, direttore artistico di Milano Film Fest 2026, l’evento che vuole sfidare l’egemonia di Roma e Venezia per quanto riguarda l’universo dei festival cinematografici. Oltre 120 i film in programma, con le voci della città, i volti della scena italiana, gli sguardi internazionali dello spettacolo a fare da protagonisti tutti assieme in un set a cielo aperto, quello meneghino. La seconda edizione del Milano Film Fest, in programma dal 4 al 9 giugno 2026, apre i battenti con un programma incredibile.
Claudio Santamaria sfida Roma e Venezia con la seconda edizione del Milano Film Fest
Sotto la direzione artistica di Claudio Santamaria, il Milano Film Fest 2026, in programma dal 4 al 9 giugno, trasformerà le vie e le piazze della città in un palcoscenico diffuso, capace di connettere cinema, serie TV, musica e fotografia. Il cuore del festival si svilupperà nel centrale "distretto cinema", ovvero tra il Piccolo Teatro Strehler e l’Anteo Palazzo del Cinema, allargandosi quest’anno anche alla Casa degli Artisti e alla Casa di Quartiere Garibaldi (già CAM Garibaldi), per poi estendersi in tutti i quartieri, con proiezioni serali all’aperto e un ricco calendario di eventi off nati dalla call alla cittadinanza.
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l palinsesto di quest’anno unisce anteprime cinematografiche, anticipazioni delle prossime serie TV, un red carpet esclusivo, panel e talk dedicati all’industry e alle academy cittadine, oltre a due concorsi internazionali per lunghi e cortometraggi. L’apertura del programma cinematografico è affidata a Vittorio De Sica – La vita in scena di Francesco Zippel, unico italiano al Festival del cinema Cannes di quest’anno e qui in prima nazionale, ritratto del grande protagonista del nostro cinema.
I giurati per il Milano Film Fest 2026
A valutare le opere in gara saranno due giurie d’eccezione composte da grandi nomi del cinema italiano: Valeria Bruni Tedeschi, Vinicio Marchioni, Anna Ferzetti, Federico Cesari e Silvia D’Amico per i lungometraggi; Margherita Vicario, Eduardo Scarpetta, Milena Mancini, Ludovica Rampoldi e Ludovica Nasti per i corti.
Ospite d’onore di questa edizione sarà il regista e artista Julian Schnabel, che venerdì 5 giugno alle 19:30 presenterà al Piccolo Teatro il suo ultimo film In the Hand of Dante per poi tenere una masterclass insieme a Valeria Golino. Il festival supererà i confini del grande schermo per dare ampio spazio alla musica e allo spettacolo dal vivo, trasformando anche il Sagrato del Piccolo Teatro in un punto di ritrovo quotidiano grazie a performance musicali live previste ogni sera. Lunedì 8 giugno si terrà anche una registrazione di Tintoria Live, il celebre podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone che ospiterà sul palco lo stesso Claudio Santamaria.
I film in programma
Lungometraggi
- Before the Bright Day, Tsao Shih-Han
- Fantasy Life, Matthew Shear
- Keep Quiet, Vincent Grashaw
- Narciso, Marcelo Martinessi
- Projecto Global, Ivo M. Ferreira
- Sink, Zain Duraie
- Thanks for Nothing, Stella Marie Markert
- To The Victory!, Valentyn Vasyanovych
- The Wonderers, Joséphine Japy
- Where the Wind Comes From, Amel Guellaty
Cortometraggi
- A Sisyphean Task, Gus Flind-Henry e George Malcher
- Concrete Kids, Saulius Baradinskas
- Giallo Limone, Olga Sargenti
- I Love You, Dario, Federico Fasulo
- Un’occasione d’oro, Federico Russotto
- Volturno, Manuel Marini
- Welcome back Yukiko, Michele Granata
Proiezioni speciali
- Vittorio De Sica – La vita in scena, Francesco Zippel
- In the Hand of Dante, Julian Schnabel
- Smart Working, Svevo Moltrasio
- La salita, Massimiliano Gallo
- Ombre della sera, Valentina Esposito
- Lo Chiamava Rock n Roll, Saverio Smeriglio
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