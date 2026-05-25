Milano chiama Claudio Santamaria e lancia la sfida a Roma e Venezia: parata di star e grandi film nella città della moda L'attore romano ha imbastito un programma davvero ricco di eventi e film per insidiare l'egemonia delle due capitali del cinema italiano

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

"Da quando ho accettato la direzione artistica del Milano Film Fest, ho seguito un obiettivo: portare a Milano non solo grandi film, ma anche i racconti dietro le quinte e l’energia e la grande voglia di vivere di questa città". Parole e musica di Claudio Santamaria, direttore artistico di Milano Film Fest 2026, l’evento che vuole sfidare l’egemonia di Roma e Venezia per quanto riguarda l’universo dei festival cinematografici. Oltre 120 i film in programma, con le voci della città, i volti della scena italiana, gli sguardi internazionali dello spettacolo a fare da protagonisti tutti assieme in un set a cielo aperto, quello meneghino. La seconda edizione del Milano Film Fest, in programma dal 4 al 9 giugno 2026, apre i battenti con un programma incredibile.

Claudio Santamaria sfida Roma e Venezia con la seconda edizione del Milano Film Fest

Sotto la direzione artistica di Claudio Santamaria, il Milano Film Fest 2026, in programma dal 4 al 9 giugno, trasformerà le vie e le piazze della città in un palcoscenico diffuso, capace di connettere cinema, serie TV, musica e fotografia. Il cuore del festival si svilupperà nel centrale "distretto cinema", ovvero tra il Piccolo Teatro Strehler e l’Anteo Palazzo del Cinema, allargandosi quest’anno anche alla Casa degli Artisti e alla Casa di Quartiere Garibaldi (già CAM Garibaldi), per poi estendersi in tutti i quartieri, con proiezioni serali all’aperto e un ricco calendario di eventi off nati dalla call alla cittadinanza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

l palinsesto di quest’anno unisce anteprime cinematografiche, anticipazioni delle prossime serie TV, un red carpet esclusivo, panel e talk dedicati all’industry e alle academy cittadine, oltre a due concorsi internazionali per lunghi e cortometraggi. L’apertura del programma cinematografico è affidata a Vittorio De Sica – La vita in scena di Francesco Zippel, unico italiano al Festival del cinema Cannes di quest’anno e qui in prima nazionale, ritratto del grande protagonista del nostro cinema.

I giurati per il Milano Film Fest 2026

A valutare le opere in gara saranno due giurie d’eccezione composte da grandi nomi del cinema italiano: Valeria Bruni Tedeschi, Vinicio Marchioni, Anna Ferzetti, Federico Cesari e Silvia D’Amico per i lungometraggi; Margherita Vicario, Eduardo Scarpetta, Milena Mancini, Ludovica Rampoldi e Ludovica Nasti per i corti.

Ospite d’onore di questa edizione sarà il regista e artista Julian Schnabel, che venerdì 5 giugno alle 19:30 presenterà al Piccolo Teatro il suo ultimo film In the Hand of Dante per poi tenere una masterclass insieme a Valeria Golino. Il festival supererà i confini del grande schermo per dare ampio spazio alla musica e allo spettacolo dal vivo, trasformando anche il Sagrato del Piccolo Teatro in un punto di ritrovo quotidiano grazie a performance musicali live previste ogni sera. Lunedì 8 giugno si terrà anche una registrazione di Tintoria Live, il celebre podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone che ospiterà sul palco lo stesso Claudio Santamaria.

I film in programma

Lungometraggi

Before the Bright Day, Tsao Shih-Han

Fantasy Life, Matthew Shear

Keep Quiet, Vincent Grashaw

Narciso, Marcelo Martinessi

Projecto Global, Ivo M. Ferreira

Sink, Zain Duraie

Thanks for Nothing, Stella Marie Markert

To The Victory!, Valentyn Vasyanovych

The Wonderers, Joséphine Japy

Where the Wind Comes From, Amel Guellaty

Cortometraggi

A Sisyphean Task, Gus Flind-Henry e George Malcher

Concrete Kids, Saulius Baradinskas

Giallo Limone, Olga Sargenti

I Love You, Dario, Federico Fasulo

Un’occasione d’oro, Federico Russotto

Volturno, Manuel Marini

Welcome back Yukiko, Michele Granata

Proiezioni speciali

Vittorio De Sica – La vita in scena, Francesco Zippel

In the Hand of Dante, Julian Schnabel

Smart Working, Svevo Moltrasio

La salita, Massimiliano Gallo

Ombre della sera, Valentina Esposito

Lo Chiamava Rock n Roll, Saverio Smeriglio

Potrebbe interessarti anche