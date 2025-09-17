Claudio Santamaria irriconoscibile su Netflix: è un supereroe invincibile Il film del 2015, diretto da Gabriele Mainetti, è il perfetto mix tra azione, fantascienza, dramma e noir: trama, cast e dove vederlo in streaming.

Claudio Santamaria è uno di quegli attori che non ha mai avuto paura di sperimentare e questo emerge nei tanti progetti a cui ha preso parte, da commedie leggere e ironiche a film più drammatici dai personaggi intensi e tormentati. Tuttavia, è con il film Lo chiamavano Jeeg Robot che Claudio Santamaria ha davvero sorpreso tutti, cimentandosi in un ruolo completamente diverso da quelli a cui ci ha abituati negli anni: quello di un antieroe sporco, cinico e apparentemente senza futuro, che si ritrova suo malgrado a diventare una sorta di supereroe urbano. Un film assolutamente imperdibile che oggi possiamo riscoprire in streaming su Netflix e non solo.

Claudio Santamaria diventa un eroe su Netflix: trama e cast di Lo chiamavano Jeeg Robot

Diretto da Gabriele Mainetti, Lo chiamavano Jeeg Robot è un film che mescola abilmente il genere supereroi con la crudezza del realismo italiano. La trama segue la vita Enzo Ceccotti (interpretato da Claudio Santamaria) un piccolo delinquente romano che vive di espedienti e furti minori. Ma tutto cambia radicalmente quando, durante una fuga, entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli conferisce una forza sovrumana. Inizialmente Enzo utilizza i suoi nuovi poteri per arricchirsi e restare nell’ombra, ma l’incontro con Alessia (Ilenia Pastorelli) una giovane fragile e appassionata del celebre cartone animato Jeeg Robot d’acciaio, lo spinge verso un percorso di grande trasformazione.

Il vero motore narrativo di tutto il film, però, è lo scontro tra Enzo e lo spietato villain Lo Zingaro, interpretato da un magnetico Luca Marinelli, un criminale tanto folle quanto affascinante. Il film porta lo spettatore dentro una Roma degradata e violenta, dove il confine tra bene e male è sottile, e la redenzione del protagonista non è mai scontata. Con un cast sorprendente, un’ambientazione lontana dai cliché dei Blockbuster americani e una scrittura che unisce azione, ironia e dramma, questo film è riuscito ad ottenere molteplici premi e riconoscimenti, e ad oggi è possibile rivederlo in streaming su Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, CHILI, Rakuten TV e Google Play Film.

Gabriele Mainetti presidente di giuria del Trieste Science+Fiction Festival

È inoltre notizia degli ultimi giorni la proclamazione di Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, come presidente di giuria del Premio Asteroide del Trieste Science+Fiction Festival, ovvero il più importante festival italiano di fantascienza. Venerdì 31 ottobre Mainetti sarà protagonista di due eventi aperti al pubblico: un incontro nell’ambito degli IVIPRO DAYS, ovvero l’appuntamento dedicato al settore dei videogame e ai suoi legami con il patrimonio culturale. E, a seguire, la presentazione al Teatro Miela di Trieste di due film che hanno fatto la storia del genere fantastico.

