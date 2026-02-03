Claudio Lippi rassicura tutti: “Non sono in terapia intensiva”. E sbarca sui social per “dire la verità” (come Corona)
Il conduttore ha aperto un profilo Instagram per chiarire le sue condizioni di salute e iniziare “una lunga storia” da raccontare ai fan: cosa ha detto
Claudio Lippi sbarca sui social e rompe il silenzio sulle proprie condizioni di salute. La scorsa settimana, infatti, il conduttore aveva chiamato Fabrizio Corona nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo direttamente dall’ospedale dove era ricoverato. Lippi ha così deciso di aprire un profilo Instagram per pubblicare un video e rassicurare i fan, ma non solo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Claudio Lippi rompe il silenzio: come sta
Nell’ultima puntata del suo podcast Falsissimo uscita la scorsa settimana Fabrizio Corona aveva lanciato l’allarme sulle condizioni di salute di Claudio Lippi, definito addirittura "sul letto di morte". Il conduttore aveva così chiamato l’ex re dei paparazzi in diretta dall’ospedale nel quale si trovava ricoverato, chiarendo meglio la sua situazione e raccontando di essere in attesa del risultato di alcuni esami chiave per individuare un possibile tumore al polmone. Nella giornata di ieri Lippi è sbarcato sui social pubblicando un video per aggiornare i fan circa le sue condizioni: "Sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto nel corso di altri appuntamenti". Il conduttore ha inoltre spiegato di essere stato spinto con insistenza dalla figlia ad aprire un profilo Instagram, ironizzando: "Lo devo fare altrimenti rischio delle pene corporali".
Lippi arriva sui social e ringrazia Fabrizio Corona
Con l’apertura del suo primo canale social ufficiale Claudio Lippi non solo ha ribadito per l’ennesima volta di non essere pronto alla pensione e di volere continuare la sua lunga avventura in tv ("Qualcuno dirà che potrei andare in pensione. No, in pensione no"), ma ha anche parlato di quella che sarà la ‘linea editoriale’ del suo profilo. "Sono tempi in cui si inventano le cose anziché dire la verità. Dire la verità per me è essenziale. Io ho un solo credo: il rispetto e la dignità. Non voglio fare la vittima, in questa occasione di incontro voglio solo dirvi: ci sono, se volete scambiare idee, se avete domande, se avete curiosità sulla televisione che frequento da sessant’anni" ha spiegato il conduttore che, in sostanza, si è detto pronto a svelare qualche retroscena direttamente dal mondo televisivo, proprio sulla falsariga di Fabrizio Corona, ringraziato personalmente nel video: "Ringrazio anche Fabrizio Corona che ha iniziato con coraggio poi tutti sappiamo le sue caratteristiche, che posso condividere o meno, ma apprezzo e dovreste farlo anche voi".
