Claudio Lippi, perché è in terapia intensiva: la malattia e la rivelazione drammatica di Fabrizio Corona
Nell’ultima puntata di Falsissimo il conduttore ha chiamato l’ex re dei paparazzi dall'ospedale per raccontare le sue condizioni di salute (ed economiche)
Novità drammatiche su Claudio Lippi. Nell’ultima puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, il conduttore ha infatti rivelato di trovarsi in ospedale, ricoverato in terapia intensiva. Lippi ha chiamato l’ex re dei paparazzi per raccontare le sue complicate condizioni di salute (ed economiche), ma anche per sostenere il lavoro fatto fin qui dal controverso podcast. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Claudio Lippi in ospedale: la malattia e come sta
La scorsa estate, in occasione del suo 80esimo compleanno, Claudio Lippi si era detto pronto a tornare in tv malgrado l’età. La sua vita, tuttavia, sembrerebbe purtroppo avere preso un’altra piega e oggi il conduttore si trova in ospedale, dove è ricoverato in terapia intensiva. Visibilmente provato a livello fisico (e molto dimagrito), Lippi ha deciso di chiamare Fabrizio Corona direttamente dal letto dell’ospedale proprio per raccontare i suoi recenti problemi di salute. Nella terza puntata de ‘Il Prezzo del successo’ (le prime due sono state oscurate su richiesta degli avvocati di Alfonso Signorini dopo il caso Grande Fratello VIP) del podcast Falsissimo uscita ieri, dunque, Claudio Lippi ha ‘smentito’ Corona – che lo aveva dato "sul letto di morte" – ma non si è nascosto sulla propria situazione, confessando di essersi sottoposto a degli esami per scoprire quello che potrebbe essere un tumore al polmone. Come già accennato in passato, inoltre, il conduttore starebbe facendo i conti con varie difficoltà economiche: "Fra qualche mese sono per strada sotto un ponte con mia moglie, mia figlia e mia nipote".
I complimenti a Fabrizio Corona e Falsissimo
Nel corso della videochiamata andata in scena a Falsissimo, inoltre, Claudio Lippi ha espresso il suo sostegno nei confronti di Fabrizio Corona e del lavoro svolto dal suo podcast. "Mi imbarazza dirti quanto bene stai facendo a un mondo che non so quanto riuscirai a modificare nella sua ormai marcia sostanza" ha esordito il conduttore, evidentemente ancora con il dente avvelenato verso il mondo televisivo, che negli ultimi anni lo ha tagliato fuori fino alle imperdonabili gaffe in Rai che gli sono costate l’addio. Poi il messaggio a Corona: "Da te io vorrei un aiuto diverso".
