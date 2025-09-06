Claudio Lippi dimagrito, fan in ansia per una foto. La sua replica a Libero Magazine: “Sto bene, siamo esseri umani” Dopo una foto privata circolata sui social in cui è apparso dimagrito, Claudio Lippi ha risposto ai fan in ansia, tranquillizzandoli a Libero Magazine.

Sono anni che, ormai, non si vede più in televisione, nonostante il suo recente appello in cui chiedeva apertamente di tornare. Claudio Lippi, conduttore storico, nonostante i suoi 80 anni vorrebbe ritornare sul piccolo schermo e fare ciò che ha sempre amato fare: intrattenere il pubblico. Ultimamente, in molti si sono allarmati dopo aver visto una foto privata trapelata sui social, in cui il conduttore è apparso visibilmente dimagrito. I fan, preoccupati, hanno subito ipotizzato che fosse malato ma, di recente, ha tranquillizzato tutti sotto un post di Facebook che noi di Libero Magazine abbiamo scritto. Di seguito, troverete la sua replica.

Claudio Lippi, dopo la foto arriva la replica ai fan: "Sono in piena forma"

Basta davvero poco per far parlare le persone, e questo lo ha capito bene anche Claudio Lippi. Recentemente, una sua foto privata circolata sul web, ha suscitato ansia nelle persone che lo seguono e lo rispettano, poiché è apparso visibilmente dimagrito. Ecco che, quindi, tutti hanno pensato che fosse malato, ma non è così. Il conduttore, poche ore fa, ha risposto a un nostro post sulla pagina Facebook di Libero Magazine, in cui si legge: "Nelle ultime ore sta girando questa foto di Claudio Lippi scattata da un suo ammiratore. Il presentatore, 80 anni lo scorso giugno, appare ovviamente invecchiato (e non potrebbe essere altrimenti vista l’età) e anche molto dimagrito ma questo è bastato per far partire l’allarme da parecchi fan. Noi ci auguriamo che stia bene il mitico Lippi!". Come replica, Lippi ha commentato: "Ti ringrazio e tranquillizzò tutti. Sono in piena forma. Credo che sarebbe il caso di non fotografare mentre si è nel privato e non sei in scena. Non è possibile essere sempre con un sorriso. Siamo esseri umani. Comunque apprezzo l’interessamenti e faccio i dovute scongiuri..".

Insomma, fortunatamente, Lippi sta bene e noi gli auguriamo che sia sempre così.

L’appello disperato di Claudio Lippi: "Fatemi tornare in tv"

Lo scorso 3 giugno, Claudio Lippi ha compiuto 80 anni e, poche settimane prima, si è raccontato in un’intervista a FanPage. Ormai lontano dalla tv, ha espresso il desiderio di tornare davanti al pubblico: "Il rapporto con il pubblico per me è vita. La mia vera ambizione è tornare davanti alla gente. Che sia Rai, Mediaset, Discovery o la piazza. Dove c’è una telecamera per me è televisione". Ha aggiunto: "Non pretendo compensi milionari come quelli di Stefano De Martino o di Amadeus, ma che mi si paghi l’esperienza e che si consideri che sono ancora una risorsa. Non è la carta d’identità che dichiara le capacità".

Parlando di De Martino, Lippi ha riconosciuto il suo ruolo di rilievo in Rai: "De Martino di oggi è, nell’accezione popolare, un po’ l’erede di Corrado, di Frizzi, è una persona alla mano come loro. Ha avuto due momenti magici per chi ha talento. Ha ereditato Stasera tutto è possibile e Affari tuoi da Amadeus, facendolo dimenticare".

