Claudio Gioè, non solo Màkari: il cambiamento radicale in questa serie Tv su RaiPlay Il protagonista della fiction ambientata in Sicilia si butta in un ruolo inusuale nella miniserie tratta dai racconti di Gianrico Carofiglio

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

All’interno dei palinsesti Rai non siamo abituati a trovare produzioni che esulino particolarmente dai canoni più classici. Quando capita, però, è sempre una bella sorpresa. In particolar modo se a dargli vita è un attore del calibro di Claudio Gioè, chiamato al ruolo da protagonista in una miniserie tv approdata prima in streaming su RaiPlay e poi su Rai 3. Ne è passato di tempo da quando esordì con La meglio gioventù e ormai il suo è un nome consolidato nella mente del grande pubblico. Non stupisce che la tv di Stato abbia scelto lui per un esperimento che cerca di ritagliarsi uno spazio nello stesso stagno in cui sguazzano da tempo i vari Netflix e Prime Video.

Di cosa parla la trama di Passeggeri notturni con Claudio Gioè in streaming su RaiPlay

Claudio Gioè è Enrico, disc jockey di Radio Futuro ed è la voce e l’anima di una trasmissione di grande successo della sera. Nel corso del programma, Enrico ascolta il proprio pubblico, che lo chiama per raccontargli la propria vita e i propri problemi. Perchè Enrico non sa solo parlare, ma sa anche ascoltare. Una sera, però, riceve la telefonata di Sabrina (Marta Gastini), una ragazza che, dopo un dolore profondo che ha subito da giovane, non è più in grado di dire no, non sa opporre un rifiuto a nessuno. Enrico prova a consigliarla, ma non sa che dietro c’è dell’altro. Nel frattempo, mentre è su un treno notturno diretto a Milano, dove lavora, da Bari, dove vive sua figlia Matilde, conosce una donna di nome Valeria (Nicole Grimaudo). Lei gli fa ascoltare una canzone e gli parla di un profumo, che finisce per dimenticare sul treno. La mattina dopo, di Valeria non c’è più traccia. Ma Enrico, da quel momento, in ogni storia che ascolta dal proprio pubblico sembra ritrovarci lei.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una serie inusuale con un Claudio Gioè strepitoso

Passeggeri notturni, basata sui racconti di Gianrico Carofiglio, è una serie strana per gli standard Rai. Inizialmente distribuita su RaiPlay in 10 episodi da circa 13 minuti ciascuno, è poi arrivata su Rai 3 in un film da un’ora e mezza. Colpisce per come entra subito nel vivo, per come racconta le vicende con ritmo e un montaggio serrato. Essendo centrale un programma radiofonico, la musica è elemento fondante delle scene e serve spesso a commentarle, a contestualizzare in un’epoca precedente. E c’è ovviamente la canzone che Valeria fa sentire a Enrico, che noi inizialmente non conosciamo.

Parlando di Enrico, i modi affabili e la voce suadente di Claudio Gioè permettono al pubblico di entrare subito in empatia con lui. L’interpretazione arriva sia da studi su precedenti film ambientati in radio, sia da una passione personale. In un’intervista, infatti, ha affermato: "Mi piace la radio, ho anche provato a farla a livello professionale ma è stata una nuvola passeggera".

Da La meglio gioventù a Màkari

Dall’esordio ne La meglio gioventù, si fa fatica a contare tutti i film e le serie tv di successo in cui Claudio Gioè ha recitato. C’è ovviamente Màkari, ambientata in Sicilia, ma anche La Mafia uccide solo d’estate o Sotto copertura – La cattura di Zagaria.

Dove vedere Passeggeri notturni in streaming

La peculiare struttura narrativa di Passeggeri notturni con Claudio Gioè incuriosisce: se volete il mistero di Valeria trovate la serie in streaming senza costi su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche