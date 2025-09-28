Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Claudio Gioè, non solo Màkari: il cambiamento radicale in questa serie Tv su RaiPlay

Il protagonista della fiction ambientata in Sicilia si butta in un ruolo inusuale nella miniserie tratta dai racconti di Gianrico Carofiglio

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

All’interno dei palinsesti Rai non siamo abituati a trovare produzioni che esulino particolarmente dai canoni più classici. Quando capita, però, è sempre una bella sorpresa. In particolar modo se a dargli vita è un attore del calibro di Claudio Gioè, chiamato al ruolo da protagonista in una miniserie tv approdata prima in streaming su RaiPlay e poi su Rai 3. Ne è passato di tempo da quando esordì con La meglio gioventù e ormai il suo è un nome consolidato nella mente del grande pubblico. Non stupisce che la tv di Stato abbia scelto lui per un esperimento che cerca di ritagliarsi uno spazio nello stesso stagno in cui sguazzano da tempo i vari Netflix e Prime Video.

Di cosa parla la trama di Passeggeri notturni con Claudio Gioè in streaming su RaiPlay

Claudio Gioè è Enrico, disc jockey di Radio Futuro ed è la voce e l’anima di una trasmissione di grande successo della sera. Nel corso del programma, Enrico ascolta il proprio pubblico, che lo chiama per raccontargli la propria vita e i propri problemi. Perchè Enrico non sa solo parlare, ma sa anche ascoltare. Una sera, però, riceve la telefonata di Sabrina (Marta Gastini), una ragazza che, dopo un dolore profondo che ha subito da giovane, non è più in grado di dire no, non sa opporre un rifiuto a nessuno. Enrico prova a consigliarla, ma non sa che dietro c’è dell’altro. Nel frattempo, mentre è su un treno notturno diretto a Milano, dove lavora, da Bari, dove vive sua figlia Matilde, conosce una donna di nome Valeria (Nicole Grimaudo). Lei gli fa ascoltare una canzone e gli parla di un profumo, che finisce per dimenticare sul treno. La mattina dopo, di Valeria non c’è più traccia. Ma Enrico, da quel momento, in ogni storia che ascolta dal proprio pubblico sembra ritrovarci lei.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Una serie inusuale con un Claudio Gioè strepitoso

Passeggeri notturni, basata sui racconti di Gianrico Carofiglio, è una serie strana per gli standard Rai. Inizialmente distribuita su RaiPlay in 10 episodi da circa 13 minuti ciascuno, è poi arrivata su Rai 3 in un film da un’ora e mezza. Colpisce per come entra subito nel vivo, per come racconta le vicende con ritmo e un montaggio serrato. Essendo centrale un programma radiofonico, la musica è elemento fondante delle scene e serve spesso a commentarle, a contestualizzare in un’epoca precedente. E c’è ovviamente la canzone che Valeria fa sentire a Enrico, che noi inizialmente non conosciamo.

Parlando di Enrico, i modi affabili e la voce suadente di Claudio Gioè permettono al pubblico di entrare subito in empatia con lui. L’interpretazione arriva sia da studi su precedenti film ambientati in radio, sia da una passione personale. In un’intervista, infatti, ha affermato: "Mi piace la radio, ho anche provato a farla a livello professionale ma è stata una nuvola passeggera".

Da La meglio gioventù a Màkari

Dall’esordio ne La meglio gioventù, si fa fatica a contare tutti i film e le serie tv di successo in cui Claudio Gioè ha recitato. C’è ovviamente Màkari, ambientata in Sicilia, ma anche La Mafia uccide solo d’estate o Sotto copertura – La cattura di Zagaria.

Dove vedere Passeggeri notturni in streaming

La peculiare struttura narrativa di Passeggeri notturni con Claudio Gioè incuriosisce: se volete il mistero di Valeria trovate la serie in streaming senza costi su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

Le fiction Rai autunno 2025 video

Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore

Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Ya...
Makari 3 anticipazioni puntata 1 giugno

Rai 1 riavvia Màkari 3: Claudio Gioè travolto da due ex fidanzate e un omicidio

La serie con Claudio Gioè riparte stasera (domenica 1 giugno) in replica su Rai 1, m...
Film horror in streaming su RaiPlay

3 film horror su RaiPlay che non puoi perdere: non riuscirai più a guardarti allo specchio

Voglia di qualche brivido lungo la schiena? Allora non c’è nulla di meglio di un buo...
Vanessa Incontrada accantona Fosca Innocenti e su RaiPlay si butta in una serie tv commedia con Lino Guanciale

Una storia potente, drammatica e universale sulle donne: la fiction con Vanessa Incontrada è su RaiPlay

L'attrice italo-spagnola si finge single senza figli per trovare in un lavoro in que...
Niente più Cesaroni: Matteo Branciamore cambia totalmente aspetto in questa miniserie su RaiPlay

Niente più Cesaroni: Matteo Branciamore irriconoscibile in questa miniserie su RaiPlay

L'attore romano abbandona temporaneamente i panni di Marco Cesaroni per diventare un...
Valeria Golino

Valeria Golino è una donna cieca ma sensuale su RaiPlay

Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini è un raro esempio di cinema che sa e...
Riccardo Scamarcio ritrova il fratello, il film su RaiPlay è un colpo al cuore: perché è imperdibile

Riccardo Scamarcio in un film che spezza il cuore su RaiPlay

Una pellicola del 2018 diretta da Valeria Golino che porta sullo schermo le difficol...
Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi sconvolge i cuori in un nuova fiction su RaiPlay che fa riflettere

Cristiana Capotondi è pronta a lasciare il pubblico senza fiato con la nuova fiction...
Anna Foglietta

Anna Foglietta su RaiPlay in un film potente: crimine, mafia e vite sospese nella Capitale

Botrugno e Coluccini presentano un affresco della Roma contemporanea nella quale s’i...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Maurizio Micheli

Maurizio Micheli
Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963