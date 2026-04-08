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Claudio Bisio affronta un passato che non perdona, tra segreti e silenzi: scoppia il caso su RaiPlay

Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in una serie che unisce radici e misteri: debutto in anteprima su RaiPlay prima della messa in onda.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Claudio Bisio torna sul piccolo schermo con Uno Sbirro in Appennino, la nuova serie targata Rai che porterà al pubblico quel qualcosa di diverso. Ambientata tra i paesaggi suggestivi dell’Appennino, la fiction unisce tensione, mistero e storia personale e, cosa interessante è che mostra un Bisio inedito, alle prese con il suo passato. La serie debutterà su Rai 1 il 9 aprile ma, la cosa più importante è che sarà visibile in streaming in anteprima su RaiPlay. Di seguito vi sveliamo tutto.

Uno Sbirro in Appennino: trama e cast della nuova serie

La Rai presenta la nuova serie Uno Sbirro in Appennino, con Claudio Bisio nel ruolo del commissario Vasco Benassi. L’attore torna protagonista in una narrazione che, come abbiamo detto prima, unisce molto bene mistero, introspezione e tensione; il pubblico si ritroverà dinanzi la figura di un personaggio complesso alle prese non solo con indagini poliziesche, ma anche con il proprio passato. Prodotta da Picomedia insieme a Rai Fiction, la serie segue il commissario Vasco Benassi (Claudio Bisio) nel suo ritorno a Muntagò, immaginario paese dell’Appennino che rappresenta bellezza, tradizioni, anima popolare e spopolamento. Dopo un errore che lo costringe a un rientro "punitivo", Benassi si trova a dover affrontare nuove indagini che lo riavvicinano alle sue radici e alle persone del passato, tra cui la cugina Gaetana, ispettrice locale, il marito di lei Bruno e Fosco, giovane agente fedele.

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Tra i rapporti più significativi c’è quello con Nicole Poli, grande amore giovanile e sindaca di Bologna, e con Amaranta, giovane poliziotta partenopea il cui temperamento determinato ricorda quello di Benassi, che diventa il suo mentore. Accanto a loro, i figli di Gaetana e Nicole, Macchio e Magico, intrecciano amicizie e sentimenti, mentre tutti insieme si confrontano con pericolosi criminali, sviluppando legami profondi e complessi che mescolano affetto, lealtà e responsabilità. Nel cast, oltre a Claudio Bisio, troviamo anche:

  • Elisa D’Eusanio (Gaetana, cugina di Vasco e ispettrice)
  • Ivan Zerbinati (Bruno, marito di Gaetana e rivale del passato)
  • Michele Savoia (Fosco, giovane agente)
  • Valentina Lodovini (Nicole Poli, il grande amore platonico di Vasco)
  • Jacopo Dei
  • Lorenzo Minutillo
  • Chiara Celotto

La regia è di Renato De Maria, mentre la sceneggiatura è firmata da Fabio Bonifacci, che definisce la serie un mix tra dramma, mistero e relazioni, con un forte legame al territorio e alla memoria culturale dell’Appennino.

Quando e dove vedere in streaming Uno Sbirro in Appennino

Se la sinossi di Uno Sbirro in Appennino vi ha incuriosito almeno un po’ e desiderate vederla, sappiate che la serie è già disponibile in streaming su RaiPlay, dove è uscita il 7 aprile 2026. Correte a vederla!

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