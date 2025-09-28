Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Claudio Bisio su Netflix in una commedia esilarante piena di cliché ma intelligente

Ecco un film che con intelligenza, ironia e sarcasmo porta sullo schermo le differenze interne al Paese strappando una risata a chiunque lo guardi.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Nel 2010 usciva nelle sale Benvenuti al Sud, diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio e Alessandro Siani. Un film che in poco tempo è riuscito a riscuotere un enorme successo al botteghino: oltre 29 milioni di euro incassati, pubblico entusiasta e un passaparola che lo ha trasformato in uno dei titoli più amati della commedia italiana degli ultimi vent’anni. La forza del film non sta solo nelle gag e nelle battute dei protagonisti, ma nella sua capacità di trasformare stereotipi e pregiudizi in materia comica, offrendo un ritratto leggero, ironico e affettuoso delle differenze tra Nord e Sud del Paese. Ecco trama, cast, curiosità e dove vedere il film in streaming.

Caludio Bisio su Netflix in Benvenuti al Sud

Nel film Benvenuti al Sud, Claudio Bisio interpreta Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale in Brianza. Per ottenere un trasferimento a Milano, Alberto finge di essere disabile: la bugia viene scoperta e, come punizione, viene mandato per due anni in un piccolo paese della Campania. Per lui, uomo del Nord pieno di luoghi comuni sul Meridione, la prospettiva è quasi una condanna: si immagina un luogo arretrato, pericoloso, dominato dalla malavita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’impatto iniziale con il Sud è infatti disorientante, ma poco alla volta Alberto scopre una realtà completamente diversa: una comunità calorosa, accogliente, fatta di amicizie sincere, ritmi di vita più lenti e un senso profondo di solidarietà. La commedia si gioca proprio su questo rovesciamento: i cliché del Nord sul Sud vengono smontati uno ad uno, con ironia e affetto, fino a ribaltare lo sguardo dello stesso protagonista e, insieme a lui, quello del pubblico.

Se il film ha avuto così tanto successo, il merito va anche all’iconico cast, partendo da Claudio Bisio e Alessandro Siani, fino a interpreti come Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone e Giacomo Rizzo. Un risultato talmente positivo da dare vita nel 2012 al sequel Benvenuti al Nord, in cui i ruoli si invertono. Questa volta è Alessandro Siani, il postino Mattia, a trasferirsi a Milano, confrontandosi con i pregiudizi e gli stereotipi che il Meridione nutre verso il Settentrione.

Benvenuti al Sud, curiosità sulla commedia con Claudio Bisio

Tra le curiosità sul film Benvenuti al Sud, non tutti sanno che la pellicola è stata girata in gran parte a Castellabate, nel Cilento, località che grazie al film è diventata meta turistica di migliaia di visitatori curiosi di vedere i luoghi della commedia. Inoltre, per interpretare i personaggi, molti attori campani hanno dovuto ‘ammorbidire’ il loro dialetto per renderlo più comprensibile al pubblico nazionale, senza però perdere la musicalità tipica che è diventata parte integrante della comicità del film.

Le due pellicole, Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, sono attualmente disponibili per la visione in streaming su Mediaset Infinity, Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten TV e Apple TV.

Potrebbe interessarti anche

Laura Chiatti sensuale più che mai su Netflix: in questo film è una moglie tradita in cerca di fedeltà

Laura Chiatti più sconvolgente che mai su Netflix: in questo film vive allucinazioni e tradimenti

L'attrice umbra sveste i panni della donna oggetto e indossa quelli della moglie tra...
Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum si separa dal marito: la decisione difficile

Raramente un sequel riesce a superare il film originale, ma Bisio mette a segno un p...
Bar Sport di Stefano Benni in streaming

Bar Sport, morto l’autore Stefano Benni: dove vedere l'iconico film

Lo scrittore è venuto a mancare all’età di 78 anni dopo una carriera ricca di produz...
Serena Autieri vi emozionerà con questa commedia che scalda il cuore su Raiplay

Serena Autieri da brividi in questa commedia su RaiPlay che scalda il cuore

L'attrice napoletana, assieme a Fabio De Luigi è diretta da Alessandro Siani in Si a...
Lucia Ocone

Lucia Ocone spiazza tutti con la trasformazione choc su Netflix: mai stata così ricca

Lucia Ocone diventa ricchissima, insieme alla sua famiglia, in un film divertentissi...
Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in Rai

Favino e Miriam Leone su Netflix tra amore e disabilità

Corro da te è il remake del film Tutti in piedi in cui si scherza con garbo sul tema...
Ricchi a Tutti i Costi, il film con Christian De Sica e Angela Finocchiaro è in streaming su Netflix

Su Netflix un film a prova di sangue: Christian De Sica guida la famiglia in un piano per proteggere un tesoro

La famiglia Delle Fave torna su Netflix tra piani, omicidi finti e colpi di scena a ...
I film in onda in TV stasera, venerdì 26 settembre 2025: al Quirinale c'è un impostore e Nicole Kidman travolta dalla passione

I film in onda in TV stasera, venerdì 26 settembre 2025: al Quirinale c'è un impostore e Nicole Kidman travolta dalla passione

I migliori film disponibili nella serata di venerdì 26 settembre 2025: Claudio Bisio...
La fidanzata di papà in streaming su Prime Video

Simona Ventura esilarante nel film con Massimo Boldi, su Prime Video

Prime Video ripropone un film senza tempo: Simona Ventura e Massimo Boldi guidano un...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Stefano Benni

Stefano Benni
Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963