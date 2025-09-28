Claudio Bisio su Netflix in una commedia esilarante piena di cliché ma intelligente Ecco un film che con intelligenza, ironia e sarcasmo porta sullo schermo le differenze interne al Paese strappando una risata a chiunque lo guardi.

Nel 2010 usciva nelle sale Benvenuti al Sud, diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio e Alessandro Siani. Un film che in poco tempo è riuscito a riscuotere un enorme successo al botteghino: oltre 29 milioni di euro incassati, pubblico entusiasta e un passaparola che lo ha trasformato in uno dei titoli più amati della commedia italiana degli ultimi vent’anni. La forza del film non sta solo nelle gag e nelle battute dei protagonisti, ma nella sua capacità di trasformare stereotipi e pregiudizi in materia comica, offrendo un ritratto leggero, ironico e affettuoso delle differenze tra Nord e Sud del Paese. Ecco trama, cast, curiosità e dove vedere il film in streaming.

Caludio Bisio su Netflix in Benvenuti al Sud

Nel film Benvenuti al Sud, Claudio Bisio interpreta Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale in Brianza. Per ottenere un trasferimento a Milano, Alberto finge di essere disabile: la bugia viene scoperta e, come punizione, viene mandato per due anni in un piccolo paese della Campania. Per lui, uomo del Nord pieno di luoghi comuni sul Meridione, la prospettiva è quasi una condanna: si immagina un luogo arretrato, pericoloso, dominato dalla malavita.

L’impatto iniziale con il Sud è infatti disorientante, ma poco alla volta Alberto scopre una realtà completamente diversa: una comunità calorosa, accogliente, fatta di amicizie sincere, ritmi di vita più lenti e un senso profondo di solidarietà. La commedia si gioca proprio su questo rovesciamento: i cliché del Nord sul Sud vengono smontati uno ad uno, con ironia e affetto, fino a ribaltare lo sguardo dello stesso protagonista e, insieme a lui, quello del pubblico.

Se il film ha avuto così tanto successo, il merito va anche all’iconico cast, partendo da Claudio Bisio e Alessandro Siani, fino a interpreti come Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone e Giacomo Rizzo. Un risultato talmente positivo da dare vita nel 2012 al sequel Benvenuti al Nord, in cui i ruoli si invertono. Questa volta è Alessandro Siani, il postino Mattia, a trasferirsi a Milano, confrontandosi con i pregiudizi e gli stereotipi che il Meridione nutre verso il Settentrione.

Benvenuti al Sud, curiosità sulla commedia con Claudio Bisio

Tra le curiosità sul film Benvenuti al Sud, non tutti sanno che la pellicola è stata girata in gran parte a Castellabate, nel Cilento, località che grazie al film è diventata meta turistica di migliaia di visitatori curiosi di vedere i luoghi della commedia. Inoltre, per interpretare i personaggi, molti attori campani hanno dovuto ‘ammorbidire’ il loro dialetto per renderlo più comprensibile al pubblico nazionale, senza però perdere la musicalità tipica che è diventata parte integrante della comicità del film.

Le due pellicole, Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, sono attualmente disponibili per la visione in streaming su Mediaset Infinity, Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten TV e Apple TV.

