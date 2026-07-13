Claudio Bisio torna a Castellabate dopo Benvenuti al Sud e accade l'impensabile: il legame diventa eterno, ecco perché L'attore riceve la cittadinanza onoraria dal Comune di Castellabate, dove nel 2010 girò Benvenuti al Sud: un riconoscimento che celebra un legame profondo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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A distanza di oltre dieci anni dalle riprese di Benvenuti al Sud, Claudio Bisio è tornato a Castellabate e, stavolta, il borgo cilentano non gli ha regalato solo nostalgia. Nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, ospitata nell’evocativa cornice del castello dell’Abate, l’attore milanese ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune in provincia di Salerno. Un riconoscimento che racconta molto più di un semplice omaggio cinematografico. Vediamo insieme cos’è successo e come ha reagito l’attore.

Claudio Bisio, Castellabate non dimentica Benvenuti al Sud e lo ‘consacra’: il riconoscimento inaspettato

Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, in provincia di Salerno, nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale al Castello dell’Abate. Il riconoscimento celebra il legame nato nel 2010 con il borgo durante le riprese di Benvenuti al Sud e rinnovato in questi giorni con il ritorno sul set per Bentornati al Sud. L’attore ha ringraziato l’amministrazione comunale e la comunità locale, ricordando il rapporto costruito con il paese. "Avevo il timore che il successo del film potesse cambiare questo luogo, invece Castellabate è riuscita a conservare la sua anima", ha detto Bisio, felice del riconoscimento ed evidenziando come il borgo abbia mantenuto la propria identità anche dopo il film.

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Alla cerimonia erano presenti anche il regista Luca Miniero e parte del cast di Bentornati al Sud, tra cui Alessandro Siani. Con la cittadinanza onoraria, il Comune ha voluto rendere omaggio all’attore che, interpretando Alberto Colombo in Benvenuti al Sud, ha contribuito alla notorietà di Castellabate, rendendola uno dei luoghi più visitati dai turisti.

Benvenuti al Sud, in attesa del terzo capitolo: cosa parla il primo film con Bisio e Siani

Ovviamente, si sa già da un po’ che arriverà al cinema Bentornati al Sud, che vedrà il ritorno della coppia Bisio-Siani. C’è grande attesa tra i fan ma, facciamo un bel passo indietro ‘da dove tutto è iniziato’ e vediamo di cosa parla Benvenuti al Sud. Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale in Brianza, cerca di ottenere un trasferimento a Milano fingendosi paraplegico, ma viene scoperto e trasferito per punizione a Castellabate. Partito con molti pregiudizi sul Sud Italia, influenzato dagli stereotipi, scopre invece un luogo accogliente e persone cordiali. Tuttavia, per non contraddire la moglie Silvia, continua a raccontarle una realtà negativa. Quando lei decide di raggiungerlo, Alberto e gli abitanti del paese organizzano una messinscena per confermare i suoi pregiudizi, dando origine a una serie di situazioni divertenti e paradossali. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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