Claudio Baglioni, il super-concerto a Roma dopo i problemi di salute: “Ho temuto di non tornare sul palco”. E su Ultimo svela: “L'ho inventato io a Sanremo" Il cantautore 75enne sarà di nuovo sul palco, nella Capitale, per sette date tra fine ottobre e inizio novembre. Poi la chiusura del cerchio ai Fori Imperiali. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Si era dovuto fermare, qualche mese fa, per una polmonite interstiziale, rimandando il "GrandTour – La Vita è adesso" al 2027. Ora però Claudio Baglioni è tornato, per una serie di concerti dal sapore speciale a Roma, in programma dal 24 ottobre al 1°novembre, nella splendida cornice di Villa Borghese. Il cantautore 75enne ha introdotto l’evento, chiamato "Che notte è questa! La partenza", ricordando il concerto epocale nella stessa location 44 anni fa. E non sono mancate riflessioni sulla malattia, la carriera e il confronto con le nuove generazioni. Compreso Ultimo, che Baglioni ricorda di avere scoperto proprio durante il suo Sanremo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Claudio Baglioni, il ritorno in concerto a Roma dopo la malattia

Sono stati mesi difficili, per Claudio Baglioni, passati tra il timore di non tornare sul palcoscenico e l’improvvisa necessità di riposo. Ma adesso, come riporta l’ANSA nel resoconto della presentazione dei nuovi concerti in Campidoglio, avvenuta alla presenza di Roberto Gualtieri e Alessandro Onorato, il cantautore sembra pronto a ripartire sul serio. Sarà in Piazza di Siena, a Villa Borghese a Roma, per i sette concerti evento di "Che notte è questa!", attesi il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e il 1° novembre 2026. "Quando sono stato male", racconta Baglioni, "ho temuto di non poter tornare più su un palco e ho ‘rosicato’ perché volevo decidere io quando terminare il giro e non farlo decidere alla sorte. E quindi questo ritorno ha un grande valore per me: è una ripartenza. Pensavo che la parola fine fosse arrivata, invece c’è altro pezzo di viaggio da riprendere. E poi il palco è il luogo dove mi nascondo meglio".

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In attesa del GrandTour spostato al 2027, l’attenzione del cantautore resta quindi sul presente. Che è poi un ritorno alle origini, dato che proprio in Piazza di Siena si svolse il 24 ottobre 1982 "Alé-oò", uno dei primi raduni-fiume della musica live in Italia, con 250mila spettatori. "Fu un momento di svolta", spiega ancora il cantante, "arrivava a 10 anni dai miei primi successi e cambiò qualcosa: fu come vivere un grande viaggio. Non fu un caso che qualche giorno dopo mi tagliai i capelli, a decretare la fine di un’epoca".

Ora, prosegue, "suoneremo nel cuore di questa città, con l’idea di mettere musica al centro e di essere al centro della musica". E Roma sarà anche il luogo dove si chiuderà il cerchio, l’anno prossimo, dato che il 23 ottobre 2027 Baglioni sarà sul palco ai Fori Imperiali con "Che notte è questa! Il ritorno": "Che notte sarà? Una notte che vorrei passasse alla storia, ma non un concerto celebrativo, piuttosto che porti tutti a pensare che qualcosa ci è successo davvero. A Roma ho suonato ovunque, dagli stadi al balcone della mia casa di ragazzo nel quartiere di Centocelle, passando per il Foro Italico, l’Aula Magna della mia Università, il Vaticano, il Colosseo, le carceri, il Quirinale. Mi mancano solo i cortili…I Fori Imperiali chiuderanno un cerchio, forse non sarà l’ultimo live, ma sicuramente l’ultimo di un certo tipo di live".

Il sogno irrealizzato e le parole di Baglioni su Ultimo

Tra i pochi sogni ancora da realizzare, nella carriera di Baglioni, resta quello di esibirsi a Centocelle, nel grande spazio dell’Aeroporto militare. Sarebbe la ciliegina su un percorso artistico straordinario, che resterà comunque tale. Un po’ come quello del giovane collega Ultimo, recentemente recordman per il concerto di Tor Vergata. Su di lui, Claudio ha chiosato: "Sono molto felice per lui. Come diceva Pippo Baudo: l’ho inventato io a Sanremo". Poi la conclusione con una riflessione: "Se ci penso, devo dire che è stato bellissimo. Quello che ho fatto è sempre stato meglio che lavorare. È come se avessi giocato tutta la vita. Arrivare a 75 anni e poter dire di aver giocato per quasi tutti e 75 gli anni è una gran cosa". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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