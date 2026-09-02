Claudio Baglioni arruola Claudia Gerini, il regalo (speciale) del cantante ai fan dopo lo stop ai concerti: cosa succede
L’attrice entra nel progetto multimediale che sta accompagnando il pubblico verso il nuovo grande viaggio live di Claudio Baglioni, rileggendo alcuni dei suoi versi più iconici.
Claudia Gerini entra nel racconto di Claudio Baglioni e lo fa attraverso uno dei brani più suggestivi di La vita è adesso. L’attrice è infatti la voce recitante del nuovo appuntamento di frammenti, il progetto multimediale che il cantautore sta pubblicando sui propri canali social in vista del grande ritorno dal vivo. Questa volta sono le parole di Amori in corso a incontrare l’interpretazione di Gerini, in un video che mescola memoria, immagini d’archivio e nuove suggestioni visive.
Claudia Gerini dà voce agli amori di Claudio Baglioni
La scelta di Claudia Gerini appare particolarmente adatta alle atmosfere della canzone, costruita attraverso una successione di immagini, emozioni e piccoli frammenti di vita quotidiana che restituiscono il senso dell’innamoramento con uno sguardo allo stesso tempo romantico e concreto. L’attrice interpreta alcuni passaggi del testo senza trasformarli in una semplice lettura, ma accompagnandoli con una sensibilità capace di far emergere la componente più intima del brano.
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Tra i versi affidati alla sua voce ci sono quelli che raccontano "amori a cavalcioni sui muretti" e che proseguono attraverso fotografie di ragazzi, incontri e gesti apparentemente ordinari, fino all’immagine degli "amori dentro sciarpe di lana, tuffati nelle strade degli amori in corso". È proprio questa capacità di trasformare scene comuni in ricordi riconoscibili a rappresentare uno degli elementi più caratteristici della canzone.
Un progetto che guarda al passato
frammenti nasce con l’obiettivo di rileggere le tracce di La vita è adesso attraverso una combinazione di musica, immagini, illustrazioni, grafiche e voci recitanti, costruendo ogni volta un piccolo racconto autonomo. Il progetto non si limita quindi a riproporre le canzoni dell’album, ma cerca di restituire il loro immaginario attraverso linguaggi differenti, affidandosi anche alla presenza di interpreti provenienti dal mondo dello spettacolo.
L’intervento di Claudia Gerini si inserisce proprio in questa direzione, trasformando Amori in corso in un racconto fatto di parole e immagini, nel quale il passato evocato da Baglioni dialoga con una sensibilità contemporanea.
Verso il nuovo capitolo di Baglioni
Il percorso di frammenti accompagna inoltre l’avvicinamento al GrandTour LaVitaÈAdesso, progetto legato alla celebrazione dello storico album e al suo ritorno dal vivo. La preparazione culminerà con Che notte è questa! la partenza, evento previsto a Piazza di Siena, a Villa Borghese, luogo particolarmente significativo nella storia musicale di Baglioni.
Il tour porterà poi il repertorio dell’artista in un lungo viaggio che comprenderà anche l’esecuzione dal vivo, per la prima volta, dell’intero album La vita è adesso. Il capitolo conclusivo è invece previsto a Roma, ai Fori Imperiali, il 23 ottobre 2027, con Che notte è questa! il ritorno. In questo percorso, dunque, la voce di Claudia Gerini diventa un ulteriore tassello di un progetto che prova a riportare nel presente emozioni, immagini e parole nate oltre quarant’anni fa.
La malattia che ha fermato il GrandTour
Il percorso di Claudio Baglioni verso il ritorno sul palco ha però dovuto fare i conti con un imprevisto importante: una polmonite interstiziale acuta lo ha costretto a fermarsi e a rinviare di un anno il GrandTour La vita è adesso, inizialmente previsto a partire dal 29 giugno 2026 da Piazza San Marco a Venezia. La malattia, accompagnata da una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, ha reso necessario lo spostamento dell’intera tournée al 2027. A spiegare personalmente la situazione è stato lo stesso cantautore, che ha parlato di una "decisione anche dolorosa", raccontando come quella che sembrava inizialmente una semplice influenza si sia rivelata, dopo gli accertamenti, "una polmonite, una polmonite acuta, interstiziale". Baglioni ha spiegato di essere ormai uscito dalla fase più delicata grazie alle cure, ma il recupero è ancora in corso.
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