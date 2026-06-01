Claudio Baglioni si ferma, le parole che gelano i fan: “Scelta dolorosa e difficile”, il tour slitta di un anno Il cantautore romano è stato costretto a rimandare all’anno prossimo il suo GrandTour 'La Vita è Adesso' a causa di una polmonite

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Il cantante romano, infatti, ha annunciato il rinvio del suoi GrandTour La vita è adesso a causa di alcuni problemi di salute. Colpito da una polmonite interstiziale acuta, Baglioni ha rimandato all’anno prossima l’intera tournée che sarebbe dovuta partire il prossimo 29 giugno a Venezia. Scopriamo tutti i dettagli.

Claudio Baglioni, rinviato il tour

"Ho dovuto prendere una decisione dolorosa" ha svelato Claudio Baglioni in un video pubblicato sui social, annunciando lo slittamento del suo tour a tutti i fan. Il cantautore romano è stato fermato da una polmonite interstiziale acuta ed è così stato costretto a rimandare il suo GrandTour La vita è adesso al 2027. La tournée sarebbe dovuta cominciare il prossimo 29 giugno nella suggestiva cornice di piazza San Marco, a Venezia, ma il tutto è stato rinviato all’anno prossimo e ripartirà con il concerto dl 1° luglio 2027 a Villa Manin, a Codroipo, in provincia di Udine.

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Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni. Questa è una frase della canzone ‘Uomo di varie età’ e serviva proprio a raccontare un aspetto della mia vita: il fatto di trattenere e utilizzare occhi e polmoni per vivere. I polmoni sono la vera macchina, il vero e proprio mantice che serve a chi fa il mio lavoro per poter esprimersi e cantare. E curiosamente occhi e polmoni sono stati gli organi di me con i quali ho avuro piu a che fare. Proprio in occasione del mio 75esimo compleanno ho preso un’influenza, di quelle tradizionali, un po’ fuori stagione. Però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamente ed è venuto fuori che nn si trattava di una semplice influenza ma di una polmonite acuta e interstiziale. Con una dose sostanziosa di farmaci sono usito fuiori dalla fase piu delicata e intensa perché questa infiammazione, anche rara, è stata di una certa rilevanza. Adesso sistemato l’apparato bisogna recuperare la sua funzionalità per poter cantare tre ore quasi ogni sera signoifica essere al meglio della condizione. Quindi ho dovuto prendere una decisione dolorosa e difficile, perché significava prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostarlo esattamente di un anno, dal 2026 al 2027. Io posso solo promettere che l’entusiasmo verrà assolutamente recuperato. Visualizza questo post su Instagram Le info sui biglietti e come sta il cantante

A ufficializzare il rinvio del GrandTour La vita è adesso al 2027 è stato anche l’ufficio stampa di Claudio Baglioni, facendo sapere che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati (per gli acquirenti che non potranno partecipare alle nuove date sarà invece possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 tramite il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto). Le nuove date sono già disponibili online e a breve verranno comunicate le informazioni anche per i concerti di Venezia, Spoleto (Perugia), Siracusa, Taormina (Messina), Alghero (Sassari), Cagliari, Trento, Vigevano (Pavia) e Sordevolo (Biella).

Per Claudio Baglioni la prognosi è di 90 giorni di riposo e di cure e, sfortunatamente, non si tratta di una prima volta. Già nel 2024 il cantante fu costretto a rimandare il suo ultimo tour nei teatri lirici a causa di problemi di salute (in quel caso fuorno dolori e infiammazioni al braccio).

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