Claudio Baglioni riappare dopo la malattia: “Mi imbarazza, ha colpito quello che era il mio motivo di vanto”. Il messaggio senza filtri ai fan: come sta Il cantautore torna sui social dopo la polmonite interstiziale e il rinvio del tour: emozione, ricordi e un ringraziamento speciale ai fan

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo giorni di silenzio e preoccupazione, Claudio Baglioni è tornato a parlare direttamente ai suoi fan con un video carico di emozione e sincerità. Il cantautore ha voluto aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute dopo la polmonite interstiziale che lo ha costretto a rinviare il tour. Un messaggio intimo, senza filtri, in cui alterna fragilità e lucidità, memoria e gratitudine. Baglioni racconta non solo come sta, ma anche l’impatto emotivo della malattia sul suo lavoro e sulla sua identità artistica. Al centro, un sentimento inaspettato: l’imbarazzo di chi si trova fermato proprio nel punto di forza della propria vita.

Claudio Baglioni, il racconto della malattia e l’impatto sul tour

Nel suo messaggio, Baglioni non nasconde l’impatto emotivo della malattia, soprattutto per ciò che rappresenta nella sua storia personale: "Questa malattia mi imbarazza, colpisce quello che è stato sempre uno dei miei motivi di vanto: la capacità polmonare totale". Il cantautore racconta infatti come, fin dagli inizi della sua formazione, fosse considerato un caso particolare per la sua straordinaria capacità respiratoria, misurata in oltre 7 litri. Un elemento che nel tempo era diventato quasi un simbolo della sua identità artistica.

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Ricorda anche un episodio emblematico: un concerto allo Stadio Flaminio durante il quale la sua attività cardiaca e respiratoria venne monitorata in tempo reale. Un’esperienza che oggi rende ancora più forte il contrasto con la malattia attuale, che lo ha costretto a fermarsi proprio sul suo "strumento" più prezioso: il respiro. Non a caso, Baglioni ammette che questa condizione gli provoca "grave imbarazzo e disagio", perché lo allontana temporaneamente da ciò che ha sempre considerato un punto di forza assoluto.

Il grazie ai fan e la rinascita tra musica e respiro

Nonostante la difficoltà, il tono del videomessaggio si apre progressivamente alla gratitudine e alla speranza. Il cantautore dedica infatti parole molto intense al sostegno ricevuto dal pubblico: "Qui c’è veramente un grazie… ho visto persone curvarsi verso di me, darmi il fiato necessario per continuare a suonare e a cantare". Un’immagine potente, che trasforma l’affetto dei fan in una sorta di respiro collettivo capace di accompagnarlo in questo momento delicato.

Baglioni racconta poi la sua volontà di trasformare lo stop forzato in un’occasione di lavoro su sé stesso: tecniche vocali, gestione del respiro e il ritorno al pianoforte, strumento che definisce quasi un compagno di vita, "più anziano di me", scherza. Il rinvio del tour diventa così una pausa necessaria ma non passiva. Un tempo sospeso che, nelle sue parole, serve a "rimettere a posto" ciò che la malattia ha temporaneamente interrotto.

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