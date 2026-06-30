Claudio Baglioni, commozione (e scuse) social dopo lo stop ai concerti per la polmonite: “Un’assenza che ho lasciato io” Il cantautore è tornato sui social per chiedere perdono a chi lo ha sempre supportato. Fermato da una polmonite interstiziale, tornerà al lavoro con il nuovo anno.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Con un post interamente testuale, pubblicato sul suo profilo Instagram, Claudio Baglioni ha voluto chiedere umilmente scusa ai suoi fan. I concerti del cantautore sono saltati per un’improvvisa polmonite interstiziale, e così ieri, la teorica data d’inizio delle esibizioni, Baglioni è tornato sull’argomento spiegando tutto il suo rammarico ai fan. Un’ammissione di dolore che ha colpito profondamente gli appassionati. Suscitando anche enorme supporto da parte degli amici vip. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Claudio Baglioni, il post e le scuse social per la polmonite

Ieri, 29 giugno 2026, nella splendida cornice di Piazza San Marco a Venezia, sarebbe dovuto iniziare il tour de "La vita è adesso" di Claudio Baglioni. Ma poche settimane fa tutto si è fermato, con l’annuncio di una polmonite interstiziale per l’artista, e la decisione (inevitabile) di far saltare le date e rimandare tutto all’anno prossimo.

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Ancora scosso per l’accaduto, il performer è tornato su questo tema con un lungo post sul suo profilo Instagram. "Oggi sarebbe dovuto essere un giorno di festa", ha esordito, "di mani che s’alzano insieme, di voci che si riuniscono. Invece c’è un’assenza che ho lasciato io e per questo, qui, chiedo perdono. Il rammarico di quest’ora, però, non è una pietra: è neve al sole. Il dispiacere di questo momento si scioglierà in altri momenti del cammino che condurrà al nuovo e prossimo appuntamento".

Poi Baglioni ha proseguito: "L’abbraccio non è venuto mai meno. Ha soltanto scelto un tempo più lontano. Sarà l’attesa a custodirlo. Più lungo sarà il desiderio, più intenso sarà l’incontro. Ogni passo da compiere sulla strada della partenza renderà il traguardo più trionfale e più alto. Come un frutto che, lasciato maturare, acquista una dolcezza più profonda, un succo più inebriante".

La lunga pausa dalle scene e il supporto degli amici vip per Baglioni

Insomma, ritrovare i fan dopo questa lunga pausa forzata sarà ancora più speciale. Concetto sottolineato da Baglioni con altre analogie evocative: "La rincorsa nata da un approdo mancato continuerà la spinta, capace di portare lo slancio potente fin laggiù, più in là dell’oltre che adesso si può immaginare. Vale come una promessa silenziosa, un patto taciuto, un giuramento muto. Un’intesa di labbra dispiaciute che si tendono e si schiudono in un sorriso reciproco…Dal vuoto di ora al pieno di quando sarà".

E per chiudere, il cantante ha aggiunto al suo post una riflessione personale, quasi catartica: "Ho cominciato a scrivere queste parole per darmi sollievo e consolazione. Per sentirmi appena un po’ meno solo stasera, anche se so di non essere solo. Per cercare compagnia in chi leggerà. Una scusa per chiedere scusa di tutto. Un motivo per motivarmi domani mattina. Perché Non si smette di andare".

Ora Claudio Baglioni, che si sta lentamente riprendendo dal malanno, dovrà pazientare fino al nuovo anno. E così dovranno fare per forza di cose gli appassionati. Compresi gli amici vip che sotto il post di ieri hanno commentato in blocco, da Veronica Peparini a Laura Pausini, passando per il coreografo Luca Tommassini. Tutti aspettano il suo ritorno. Che sarà ancora più dolce del previsto.

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