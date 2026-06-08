Claudio Baglioni, sogno rimandato: nel 2026 l'applicazione più dolorosa del suo capolavoro. La vita è adesso compie 40+1 e il tour si ferma Costretto a fermarsi per una polmonite interstiziale acuta, Claudio Baglioni ha fermato il suo Grand Tour d'Italia per curarsi. L'8 giugno, l'anniversario dei 40+1

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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L’annuncio è arrivato l’1 giugno 2026 come una secchiata d’acqua gelida sui favolosi sogni estivi della terza età italiana (e non solo): il monumentale GrandTour – La vita è adesso è stato bruscamente parcheggiato in corsia d’emergenza. Il debutto in pompa magna del 29 giugno a Piazza San Marco a Venezia? Saltato. Le quaranta tappe estive tra anfiteatri romani e piazze monumentali? Congelate e traslate in blocco al 2027. La causa non è di certo il solito capriccio da rockstar, ma una severa e decisamente poco poetica polmonite interstiziale acuta con una prognosi di novanta giorni di riposo assoluto e cure intensive.

Ma grattando via lo smalto del dramma logistico e le lacrime dei fan che avevano già prenotato una delle tante date, l’ironia di questa sorte quasi celestiale. Claudio Baglioni, l’uomo che ha edificato una carriera sull’ottimismo e sul sentimento, è caduto nella trappola del suo stesso capolavoro del 1985.

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Inutile girarci intorno: questo stop forzato non è un tradimento del patto col pubblico, ma l’applicazione più pura, spietata e letterale della filosofia di La vita è adesso. Quell’album non è mai stato un inno alla performance olimpica o all’efficienza da catena di montaggio; era il manifesto del qui e ora, del presente che ti prende a schiaffi mentre sei intento a fare altri programmi. E il presente, nel 2026, gli ha imposto di fermarsi.

Claudio Baglioni, La vita è adesso cede ai limiti del corpo

Inizialmente scambiata per una banale influenza fuori stagione, la patologia ha colpito duro l’interstizio polmonare del cantautore, regalandogli sintomi tutt’altro che musicali: tosse secca, dispnea e una spossatezza che mal si concilia con i suoi standard da maratoneta del palco (quelli che prevedono tre ore e mezza di acuti senza nemmeno un sorso d’acqua).

Per un artista che ha trasformato il proprio corpo in una macchina da guerra dello spettacolo, questo scontro con la realtà ha quasi il sapore del contrappasso. In un videomessaggio social, Claudio Baglioni ha citato la sua stessa Uomo di varie età, ricordando che il suo mestiere consiste nel "trattenere gli occhi e i polmoni". Bellissima immagine, finché il "mantice" biologico non decide di andare in sciopero per giusta causa.

Dopotutto, i segnali di fumo il destino li aveva già inviati. Già alla fine del 2024, il tour nei teatri Piano di Volo SoloTris era stato preso a martellate da un’artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale (tradotto per i non medici: le mani non rispondevano più) e da un’epicondilite al gomito destro. La macchina spettacolare, insomma, continua a incepparsi contro i limiti di un corpo che talvolta chiede troppo a se stesso. Questa volta, accettare la sosta coatta equivale finalmente a mettere in pratica la lezione più ostica del disco del ’85: fare il "lavoro duro di essere uomo", anche quando l’uomo ha bisogno di rimettersi in sesto prima di tornare sul palco.

L’asimmetria del "40+1": la maledizione dei numeri dispari

Nel 2025, tutto era perfetto. Il quarantennale di La vita è adesso era stato celebrato secondo i sacri e rassicuranti canoni di ogni anniversario che si rispetti. Ci avevano rifilato il remake sinfonico La vita è adesso, il sogno è sempre (2025 Edition), infarcito di orchestrazioni classiche, cori lirici e registrazioni analogiche in simultanea per dare una mano di lucido monumentale a un album che, con i suoi 4,5 milioni di copie, detiene il primato assoluto di vendite in Italia. Quella simmetria a cifra tonda era stata comunque una bellissima operazione.

La realtà, però, non ama i programmi e preferisce l’asimmetria dei numeri dispari. È nel 2026, il quarantunesimo anno dall’uscita del disco (un fastidioso "40+1"), che i piani sono saltati. Doveva essere l’anno della messinscena fisica del mito attraverso quaranta tappe; è diventato l’anno del bilancio reale, spogliato dagli artifici celebrativi. La vita vera, sembra suggerirci questa polmonite, non prevede piani, ma nelle deviazioni forzate che ti costringono a guardarti allo specchio senza trucco di scena.

La "Giornata Qualunque" di Claudio Baglioni

Nel 1985, il concept del disco nacque da una crisi creativa che Baglioni risolse appostandosi al Bar Zodiaco di Roma, un punto panoramico da cui osservare la formicolante umanità sottostante. Coi capelli corti, mimetizzato tra la folla, fotografava i gelati d’aprile, le coppiette, il traffico e i balconi bagnati, elevando la routine di una giornata qualunque a evento straordinario.

Oggi, la "giornata qualunque" di Baglioni ha subìto una riscrittura decisamente più terrena. Il set non sono più le arene archeologiche della Penisola, ma le stanze di una clinica privata a Roma Nord e la successiva convalescenza domestica. Il ciclo delle ventiquattr’ore non è più scandito dal sorgere del sole e dai passanti frettolosi, ma dagli orari dei farmaci, dal riposo forzato e dagli esercizi di riabilitazione respiratoria. Una transizione che demistifica brutalmente il divo, dimostrando che il "presente" colpisce duro anche chi lo ha cantato per mezzo secolo.

Dallo stadio alla cuffia, la frammentazione del GrandTour

Spostare un transatlantico organizzativo come questo dal 2026 al 2027 è un’impresa che farebbe tremare i polsi a qualsiasi generale d’armata. Quaranta tappe congelate per dodici mesi sono milioni di euro sospesi e un intero popolo di fan lasciato a bocca asciutta.

Ma ecco che la macchina della narrazione baglionesca ribalta la sfiga in opportunità sociologica. Visto che non possiamo ammassarci nelle arene a fare accendino (o meglio, torcia dello smartphone) sotto la regia del grande concerto, assistiamo alla capillarizzazione dell’opera. Il GrandTour non è morto: si è semplicemente frantumato in milioni di tappe private, domestiche.

Da qui l’invito, un filo autarchico ma suggestivo, rivolto alla comunità dei fedelissimi: non restate lì a vegetare in attesa del 2027. Celebrate il capolavoro facendo partire l’album in cuffia nelle vostre rispettive esistenze grigie e ordinarie. Mentre siete pigiati come sardine sulla metropolitana, mentre girate il sugo o mentre imprecate sotto la pioggia, fate partire la traccia. Solo così la musica smette di essere un reperto archeologico del 1985 o un lussuoso esercizio sinfonico del 2025 e torna a fare il suo mestiere: fare da colonna sonora alla vita di tutti i giorni.

Il giorno che s’inchina

"E la vita è adesso, nel vecchio albergo della terra… in questo giorno che s’inchina e se ne va", cantava Claudio Baglioni. Nel complicato scenario del 2026, quel giorno che s’inchina non è più il tramonto romantico visto dal Bar Zodiaco, ma un tempo di silenzio e di forzata ritirata strategica.

La decisione di alzare bandiera bianca di fronte alla malattia, per quanto dolorosa e costosa sul piano produttivo, è forse il più grande e involontario atto di fedeltà che l’artista potesse tributare alla propria poetica. Non c’è alcuna contraddizione tra l’ottimismo cosmico del disco e la malattia che giunge all’improvviso; c’è, semmai, la saldatura perfetta tra l’opera e la fragilità umana. Come ha ricordato lo stesso Baglioni nel congedarsi temporaneamente: "Non c’è mai fine al viaggio anche se un sogno cade, e il viaggio, appunto, continuerà". Benissimo. Nel frattempo, però, ci rivediamo nel 2027.

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