Claudio Amendola ‘perdona’ Elena Sofia Ricci, faccia a faccia dopo il caos su I Cesaroni 7: com’è andata Uno scatto diffuso via social ha finalmente messo a tacere le voci su una presunta lite tra i due attori. Tutto era partito da alcune dichiarazioni 'forti' sulla nuova serie.

La polemica è servita, come sempre, a far parlare il web e a riempire le pagine di gossip, ma la realtà – tra Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci – è un’altra storia. Si pensava infatti che i due attori, colleghi per tanti anni sul set de I Cesaroni, fossero da tempo ai ferri corti. Soprattutto a causa di alcune dichiarazioni ‘forti’ rilasciate da Amendola a proposito della nuova stagione. Ma a mettere la parola fine a queste speculazioni ci ha pensato una foto social, che a questo punto vale più di mille smentite. Ecco tutti i dettagli.

Claudio Amendola, la dichiarazione su I Cesaroni e le speculazioni social

Tutto è partito da alcune dichiarazioni di Claudio Amendola, durante la presentazione della nuova stagione de I Cesaroni. Con ironia e un pizzico di cinismo, l’attore ha raccontato che non tutti i colleghi hanno scelto di partecipare alla settima stagione: "Sono tutti attori che ci hanno detto ‘Arrivederci e grazie’". Una frase innocua, per alcuni, che però il web ha interpretato come una stoccata rivolta specialmente a Elena Sofia Ricci, ex interprete di Lucia Liguori nella serie e volto amatissimo dal pubblico.

Come se non bastasse, dopo la battuta di Amendola Elena Sofia Ricci ha pubblicato su Instagram una frase ambigua, in cui sostanzialmente invitava a portare rispetto nei suoi confronti. Subito il popolo social ha interpretato la frase come una risposta (piccata) all’ex collega, alimentando così una polemica che sembrava destinata a non finire più. Per fortuna la Ricci, con una chiarezza rara, ha smentito le voci sottolineando che il post era stato pubblicato prima che lei fosse a conoscenza delle dichiarazioni di Amendola. Quindi non c’entrava nulla con quanto insinuato dal collega.

La foto che spazza via le polemiche

Alla fine, a confermare una volta per tutte la ‘pace’ tra i due attori ci ha pensato una foto, pubblicata sui social da una fanpage di Claudio Amendola. Nell’immagine, si vedono l’attore ed Elena Sofia Ricci abbracciati, sorridenti, e complici come due vecchi amici. La didascalia dice tutto: "Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci si sono rivisti. Rapporti ottimi dopo le polemiche di quest’estate legate alla nuova stagione de I Cesaroni". Il loro rapporto umano e professionale resta quindi intatto, ed entrambi continuano, ognuno a modo suo, a rappresentare la parte più autentica di questo successo corale che è stato I Cesaroni. E anche se la Ricci non tonerà per la nuova stagione, resta il rispetto per una figura che ha fatto la storia non solo di questa serie, ma di tutta la televisione italiana negli ultimi anni.

