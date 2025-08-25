Claudia Schiffer, 55 anni e non sentirli: il segreto della bellezza della modella tedesca I migliori film in streaming e dove vederli con protagonista Claudia Schiffer, la cui bellezza sembra non sfiorire mai

55 anni oggi per un’icona della moda mondiale, una figura che ha lasciato un segno indelebile nell’industria: Claudia Schiffer. La supermodella tedesca ha visto la propria popolarità impennare negli anni 90, portandola a debuttare anche nel mondo del cinema. Anche a distanza di oltre 3 decenni la sua bellezza sembra non voler sfiorire. Il segreto? Un trucco molto popolare tra le celebrità: tre minuti di bagno nel ghiaccio. Una pratica che porta con sé benefici fisici ma anche psicologici. Ma non solo, perchè dietro alla radiosità di Claudia Schiffer anche a 55 anni c’è un altro "trucchetto". Scopriamo qual è e dove vedere i film con Claudia Schiffer in streaming.

Crioterapia e barrecore: i segreti di Claudia Schiffer

Tre minuti di bagno nel ghiaccio ogni giorno. Così Claudia Schiffer mantiene intatta la propria bellezza anche a 55 anni. Benefici che vanno dal corpo alla psiche per una pratica, quella della crioterapia, che utilizzano anche i grandi sportivi come Cristiano Ronaldo. Il bagno in acqua fredda riduce le infiammazioni e i dolori articolari, migliora il sistema immunitario, aiuta la circolazione e le riparazioni muscolari e aumenta il benessere psico-fisico.

La moglie del produttore Matthew Vaughn, però, ha anche un altro piccolo segreto dietro alla propria forma ancora invidiabile: il barrecore. Si tratta di un tipo di allenamento che combina alta intensità e basso impatto (HILIT) ed è progettato per migliorare la forza generale del corpo. Unisce yoga e pilates per un allenamento impegnativo che rimodella e rafforza il corpo. Uno stile di vita che, racconta Schiffer, mette in pratica quattro volte a settimana e che accompagna a una dieta sana, evitando alcol e tabacco, così come cibi lavorati e zuccheri.

I migliori film in streaming con Claudia Schiffer e dove vederli in streaming

Richie Rich – il più ricco del mondo (1994)

Commedia diretta da Donald Petrie con protagonista Macaulay Culkin e basata sulle omonime strisce a fumetti degli anni 50. Lawrence Van Dough, malvagio CFO delle Rich Industries, punta a impradronirsi della fortuna dei Rich, la famiglia più ricca del mondo. Nel film, Claudia Schiffer compare brevemente nei panni di Claudia, l’insegnante di aerobica del giovane Richie. Trovate Richie Rich in streaming a noleggio o in acquisto su svariate piattaforme tra cui Prime Video, Rakuten TV, Google Play Film, YouTube e Apple TV.

Zoolander (2001)

Ben Stiller scrive, dirige e interpreta una dissacrante commedia che si prende gioco del mondo della moda. Al suo fianco Owen Wilson. Derek Zoolander (Stiller) vuole lasciare la moda quando il premio di modello dell’anno va al suo rivale, Hansel McDonald (Wilson), ma si ritrova coinvolto in un complotto per l’assassinio di un leader mondiale. Claudia Schiffer compare in un piccolo cameo in Zoolander, che trovate in streaming nel catalogo di Prime Video, oppure a noleggio o in acquisto su YouTube, Google Play Film, Apple TV, TIM Vision e Rakuten TV.

Love Actually – L’amore davvero (2003)

Richard Curtis dirige un cast corale di grandissimi nomi, da Liam Neeson a Hugh Grant e Colin Firth, passando per Emma Thompson, Keira Knightley e Alan Rickman in una commedia romantica la cui trama intreccia dieci storie sull’amore. Claudia Schiffer interpreta Carol, la mamma di Sam, amico di Daniel. Trovate Love Actually in streaming nel catalogo di Netflix, oppure a noleggio o in acquisto su Google Play Film, Apple TV e Rakuten TV.

