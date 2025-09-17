Claudia Ruggeri molla Avanti un altro, l’addio definitivo via social: “Ecco cosa farò”
L'iconico personaggio del game show Mediaset ha sorpreso i followers con la notizia del suo ritiro dalla trasmissione. Era appena tornata dopo una gravidanza. Ecco i dettagli.
È un addio definitivo, quello che Claudia Ruggeri ha annunciato oggi sul suo profilo Instagram. La celebre Miss Claudia di Avanti un altro lascerà presto il programma condotto da Paolo Bonolis, come lei stessa ha riferito ai followers in un post toccante. Era appena tornata in onda, dopo una pausa ‘obbligata’ legata alla recente nascita della figlia Valentina. Ma a quanto pare il ritorno è stato solo fugace. E adesso toccherà a Bonolis (e colleghi) trovare il modo di sostituire Miss Claudia con un personaggio altrettanto memorabile. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.
Claudia Ruggeri, l’addio inatteso ad Avanti un altro
Può darsi che tutto fosse deciso da tempo. Ma in ogni caso, i followers di Miss Claudia non erano al corrente della sua decisione di lasciare la scena (almeno per ora). Oggi però Claudia Ruggeri ha informato tutti, tramite un post Instagram colmo di gratitudine. Sotto una foto che la ritrae sorridente, all’interno degli studi che ospitano Avanti un altro, la showgirl ha scritto: "Ancora qualche giorno insieme a voi, poi sarà per me il momento di salutare questa splendida famiglia che mi ha dato tanto".
Poi la conclusione, che non ha tuttavia specificato le ragioni dell’addio: "Porto con me gratitudine per tutto ciò che è stato e che resterà nel cuore, anche se i miei impegni mi portano altrove". Non è dato sapere, al momento, dove e quando rivedremo Claudia Ruggeri in tv. Può darsi tuttavia che l’iconica Miss abbia deciso di dedicare il suo tempo alla famiglia, per crescere la piccola Valentina appena nata senza doversi assentare per motivi di lavoro.
La gravidanza di Claudia Ruggeri e il ritorno temporaneo in tv
Soltanto due giorni fa, nella puntata del 15 settembre 2025, Claudia Ruggeri era tornata nello studio di Avanti un altro dopo una lunga assenza. Neo-mamma della piccola Valentina, nata dalla relazione con Marco Bruganelli (il fratello di Sonia Burganelli), la Miss si era presa una pausa nel corso della quattordicesima edizione del programma. Per ripresentarsi poi tra gli applausi del pubblico e una splendida accoglienza messa in scena da Paolo Bonolis: "È tornata Miss Claudia, la nostra fattrice. Dopo aver partorito la splendida Valentina, è tornata più radiosa che mai".
Claudia è stata uno dei volti del programma fin dalla primissima edizione, e negli anni ha ricoperto il ruolo de "La supplente", poi "La poliziotta", e infine la Miss regina del salottino. Per ora non sappiamo come verrà sostituita l’iconica protagonista del game show Mediaset. Si pensava che all’inizio dell’anno il suo posto fosse stato preso da Flavia Vento, che in realtà era entrata nel salotto come "Vento del mistero". Ora, invece, una nuova Miss potrebbe prendere in mano lo scettro di Claudia. Oppure il posto resterà vacante, chi lo sa.
