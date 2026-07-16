Il nuovo film di Claudia Pandolfi e Paolo Genovese alla Festa del Cinema di Roma 2026: il cast nasconde i nomi italiani più amati dal grande pubblico
La manifestazione, in programma dal 14 al 25 ottobre 2026, sarà inaugurata da Il rumore delle cose nuove, ultimo lungometraggio del regista
Paolo Genovese e Claudia Pandolfi apriranno la 21ma edizione della Festa del Cinema di Roma con il film Il rumore delle cose nuove, ultima pellicola del regista di Follemente e Perfetti Sconosciuti. Come da tradizione l’evento, in programma dal 14 al 25 ottobre 2026, si aprirà quindi nel segno del grande cinema italiano. Nel cast anche Vittoria Puccini, che aveva già lavorato con Genovese in The Place del 2017. L’annuncio ufficiale è stato dato dal Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica Paola Malanga. A presentare la pellicola durante la cerimonia inaugurale, nella sezione Grand Public, ci sarà la dj Ema Stokholma.
Claudia Pandolfi e Paolo Genovese inaugurano la Festa del Cinema di Roma 2026: presentato Il rumore delle cose nuove
Dopo il grande successo di Follemente, che ha sbancato al box office 2025 e si è portato a casa due Nastri d’Argento, Paolo Genovese torna dietro la macchina da presa con una nuova pellicola corale, Il rumore delle cose nuove. Nel cast del film che aprirà la 21ma edizione della festa del Cinema di Roma tantissimi grandi nomi del grande schermo italiano: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.
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Il rumore delle cose nuove racconta le vicende di tre coppie estranee tra loro ma unite dallo stesso invisibile destino. Ciascuna di esse si è costruita nel tempo una prigione dorata, un perimetro di vita sicuro e confortevole nato dalla paura del cambiamento e dell’ignoto. In questa routine emotiva si inserisce improvvisamente un evento inatteso che finirà per coinvolgerle tutte. Lo shock costringerà i protagonisti a fare i conti con se stessi, a riordinare i propri sentimenti e a rivoluzionare un’esistenza ormai satura di compromessi.
Quando esce al cinema Il rumore delle cose nuove
La produzione è curata da Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production (società Leone Film Group) insieme a Rai Cinema, ma il film vede anche la collaborazione di Disney+ e dell’associazione di Vice Pictures, con Leonardo Maria Del Vecchio nel ruolo di produttore associato. Il rumore delle cose nuove uscirà in tutti i cinema italiani il 12 novembre 2026, distribuito da 01 Distribution. La distribuzione internazionale, invece, sarà curata da Rai Cinema International Distribution. Per rimanere aggiornati su tutte le prossime novità della Festa del Cinema di Roma 2026 e su Il rumore delle cose nuove, prossimo film di Paolo Genovese con Claudia Pandolfi, non vi resta che rimanere sintonizzati su queste pagine.
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