Bridgerton, svolta sorprendente per un’attrice: ora sfida un’anziana assassina senza scrupoli in una serie dark
Claudia Jessie volta pagina dopo Bridgerton e diventa una detective in Up To No Good, nuova serie che segna una svolta decisa nella sua carriera televisiva.
In Bridgerton vestiva i panni di Eloise Bridgerton, la sorella di mezzo della nota famiglia, che sfidava le convenzioni sociali. Coraggiosa, forte e determinata, il suo personaggio ha conquistato sin da subito il grande pubblico di Netflix e, adesso, c’è una grande notizia che la riguarda e che vogliamo svelarvi. L’attrice Claudia Jessie sarà la protagonista di una nuova serie, questa volta più cupa e dark, in cui ricoprirà un ruolo inedito e il cui titolo è Up To No Good. Non abbiamo alcun dubbio nel pensare che, probabilmente, questo passo darà una svolta alla sua carriera televisiva e che riuscirà a lasciare un segno anche senza ‘gli abiti d’epoca’. Proseguendo la lettura, troverete maggiori informazioni.
Up To No Good, Claudie Jessie di Bridgerton nel cast della nuova serie dark: cosa sappiamo
Claudia Jessie, amata in Bridgerton nel ruolo di Eloise, sarà la detective Hannah nella nuova serie Up To No Good (ex Maud), accanto a Glenn Close. La storia, tratta dai racconti della scrittrice svedese Helene Tursten, segue Maud Oldcastle, un’anziana donna dal carattere brusco e con un passato da assassina, decide a cambiare vita dopo anni trascorsi a occuparsi della sorella. Proprio mentre cerca una seconda possibilità, una morte sospetta nel suo palazzo attira l’attenzione della detective Hannah, che inizia a indagare costringendo Maud a confrontarsi con i suoi crimini passati e presenti. La serie, composta da sei episodi e scritta da Nina e Moses Raine, è stata commissionata da Channel 4, girata a Londra e diretta da Lee Haven Jones.
Andrew Plotkin (Sony) ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando la qualità della regia e delle sceneggiature: "Siamo entusiasti di avere Lee Haven Jones alla regia della serie, che non solo detta il tono, ma si immerge anche sul campo durante tutta la produzione. Con un cast eccezionale che si unisce a Glenn per dare vita alle sceneggiature brillantemente realizzate da Nina e Moses, la loro collaborazione eleva ulteriormente il cuore della narrazione".
Bridgerton 4 – Parte 2: quando escono i nuovi episodi della quarta stagione della serie Netflix
Parlando di Bridgerton, la seconda e ultima parte della quarta stagione della serie arriverà su Netflix il 26 febbraio 2026, e conclude, così, le trame iniziate nella Parte 1. Al centro della storia c’è Benedict Bridgerton e il suo complicato rapporto con Sophie Baek, mentre si affrontano le conseguenze della rivelazione di Penelope come Lady Whistledown. La stagione esplora anche le vicende di Francesca, Violet e della Regina Carlotta, portando a una conclusione che ridefinisce relazioni e gerarchie dell’alta società.
