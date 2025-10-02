Claudia Gerini insospettabile cantante in questo film su Netflix
L'attrice romana torna al fianco di Carlo Verdone dopo Viaggi di Nozze e stupisce per le proprie doti canore
Quello tra Carlo Verdone e Claudia Gerini è un sodalizio creativo che poggia le basi nel grandissimo successo di pubblico che fu Viaggi di nozze. Da allora, i due interpreti romani hanno recitato assieme in altre due pellicole. In una di queste, che trovate in streaming nel catalogo di Netflix, Claudia Gerini veste gli insospettabili panni della cantante, e le riesce particolarmente bene!
La trama di Sono pazzo di Iris Blond con Claudia Gerini in streaming su Netflix
Romeo (Carlo Verdone) è un cantante pop in piena crisi, appena mollato dalla fidanzata con cui suonava per un altro membro della stessa band. Per ritrovare se stesso si affida a una santona napoletana, che gli predice che una donna, dal nome di fiore e amante della musica, presto sarebbe entrata nella sua vita. Inizialmente pensa si tratti della belga Marguerite, appassionata di opera lirica e che conosce mentre fa il pianista su una nave da crociera. Non sa che in realtà la predizione si riferisce a Iris (Gerini), cameriera in un fast food di Bruxelles e con cui Romeo metterà in piedi un altro complesso. Iris ama cantare, la poesia e anche potare gli uomini come rami secchi…
Altro che coattona romana
Verdone, dopo averla avuta al suo fianco nel più divertente degli episodi di Viaggi di Nozze, sceglie nuovamente Claudia Gerini come partner. Le affida un ruolo completamente diverso dal precedente (una coatta romana) e Claudia lo incarna alla perfezione. L’affiatamento e la chimica tra i due sono palpabili e ne nasce una delle pellicole più riuscite della sconfinata filmografia di Verdone.
Dopo una parte iniziale, caratterizzata da toni un po’ forzati, con l’ingresso in scena della Iris della Gerini il film assume i connotati amari di un’illusione destinata inevitabilmente a frantumarsi. Perchè Romeo è convinto, in virtù della sua esperienza in ambito musicale, di poter modellare come creta tra le sue mani la giovane interprete, senza però rendersi conto che Iris procede su binari propri, senza guardare ai bisogni dell’altro. Piccola chicca: Claudia Gerini canta interamente la colonna sonora del film, scritta da Lele Marchitelli, ad eccezione dei pezzi strumentali e del brano Black Hole (#2).
Dove vedere Sono pazzo di Iris Blond in streaming
Per chi volesse scoprire come va a finire la storia tra Romeo e Iris, o per chi volesse recuperare uno dei film meglio riusciti di Carlo Verdone, trovate Sono pazzo di Iris Blond con Claudia Gerini in streaming nel catalogo di Netflix.
