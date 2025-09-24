Claudia Cardinale, chi era il marito Pasquale Squitieri e gli altri flirt: la lettera di Chirac e il rapporto unico con Alain Delon L'attrice italiana, scomparsa all'età di 87 anni, ha avuto due grandi amori e tanti flirt (veri o presunti). Ma anche amicizie durature come quella con Alain Delon.

Stella del cinema e ragazza della porta accanto, Claudia Cardinale ha segnato l’immaginario collettivo di generazioni di italiani. Tante le storie d’amore che hanno accompagnato la sua vita, da quella con Pasquale Squitieri al rapporto con il produttore Franco Cristaldi, passando per flirt ipotizzati (e poi smentiti) con idoli come Alain Delon e Marlon Brando. Ecco di seguito una panoramica della vita sentimentale dell’attrice appena scomparsa.

Claudia Cardinale, la storia con Franco Cristaldi e il figlio Patrick

Prima di Squitieri, il primo grande amore di Claudia fu Franco Cristaldi, potente produttore cinematografico. La loro relazione, iniziata in segreto a causa del matrimonio ancora in corso di lui, fu tanto intensa quanto segnata da dinamiche di forte controllo e protezione. Si sposarono ad Atlanta nel 1966, lontano dai riflettori, ma si separarono definitivamente nel 1975.

Cristaldi giocò un ruolo fondamentale nella vita personale dell’attrice: per anni prese decisioni al posto suo, anche quelle più delicate. Tra queste, la gestione del rapporto col padre biologico del primogenito Patrick, che non vide mai riconosciuta la propria paternità. Una scelta che lasciò ferite difficili da rimarginare, ma che Cardinale raccontò solo molti anni dopo, con il coraggio di chi finalmente decide di fare i conti con il proprio passato.

Alain Delon, Marlon Brando e le voci sul presidente Chirac

Tra i nomi che più hanno alimentato il mito di Claudia Cardinale spicca anche Alain Delon, incontrato sul set de Il Gattopardo, film che consacrò entrambi come icone del cinema europeo. Il loro rapporto, spesso etichettato come un flirt, fu in realtà un’amicizia speciale, intensa e mai interrotta. Quando Delon morì, nell’estate del 2024, Claudia lo salutò con parole struggenti: "Tancredi è salito a ballare con le stelle. Per sempre tua Angelica".

E non sono mancate altre dicerie, su presunti ‘filarini’ che Claudia, con l’eleganza di sempre, ha ridimensionati uno dopo l’altro. Di Marlon Brando diceva di averlo conosciuto appena, rifiutandolo nonostante il fascino leggendario. Quanto ai gossip su Jacques Chirac, presidente francese, fu lei stessa a liquidarli ("Sono solo dicerie"), raccontando anche di una lettera di stima ricevuta da lui, ma nulla di più.

L’amore tra Claudia Cardinale e Pasquale Squitieri

Il vero cambiamento arrivò con Pasquale Squitieri, regista napoletano incontrato nel 1975 sul set de I Guappi. Tra loro nacque non solo una relazione sentimentale, ma un sodalizio umano e artistico durato venticinque anni. La nascita della figlia Claudia suggellò un legame vissuto tra arte, quotidianità e libertà reciproca. Fu proprio con lui che l’attrice scelse di non sposarsi, rivendicando fino all’ultimo il valore della sua indipendenza personale.

Più volte, nel corso della sua vita, Claudia Cardinale ha ribadito di avere detto "no" ai flirt facili, rifiutando le lusinghe pur di rimanere fedele a se stessa. Con Marcello Mastroianni, ad esempio, preferì l’amicizia alla passione, nonostante il leggendario attore avesse un debole per lei. E insomma, Claudia è stata una diva moderna e indipendente, che ha saputo amare, scegliere e rifiutare, senza mai chiedere il permesso a nessuno.

