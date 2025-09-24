Claudia Cardinale, lacrime su Rai 1 della nipote Luce: “Era libera e selvaggia, un animo speciale" In collegamento con La Volta Buona, la figlia del fratello minore dell'attrice ha raccontato il suo rapporto con la diva scomparsa. Tra risate e momenti memorabili.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

La scomparsa di Claudia Cardinale, vera icona del cinema italiano, ha lasciato un’eco profonda tra colleghi, familiari e fan. A poche ore dalla notizia, sono molti i ricordi e gli aneddoti che si rincorrono in tv, ma quello che emerge con più forza è il racconto autentico e pieno d’affetto della nipote Luce Cardinale. Attrice anche lei, Luce ha voluto condividere il lato più intimo della grande interprete collegandosi con La Volta Buona, nella puntata di oggi. E ha aggiunto altri dettagli teneri in una lunga intervista concessa al Corriere. Ecco tutti i particolari.

Claudia Cardinale, il ricordo commosso di Luce a La Volta Buona

Collegata in diretta con il programma di Rai 1 La Volta Buona, Luce Cardinale ha ripercorso in tv alcuni dei momenti più significativi vissuti con la zia. Le sue parole, tenere e forti al tempo stesso, hanno emozionato Caterina Balivo e tutti il pubblico, restituendo l’immagine di una Claudia Cardinale profondamente umana e lontana dai cliché della star irraggiungibile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Quello che più mi ha dato è stata questa ironia", ha confessato luce, "leggerezza nel vedere il mondo e le persone. Abbiamo riso tantissimo". Poi un ricordo particolare, che ha voluto condividere con il pubblico: "C’era una grande manifestazione a Parigi e non sapevamo come tornare e abbiamo preso un risciò. Abbiamo riso davvero tanto, aveva sempre quel sorriso, un animo speciale…Le nostre origini sono arabe, di grande genuinità…tante volte abbiamo ballato nei festival dove magari è tutto più serioso".

Luce ha poi rivolto un pensiero ai cugini Claudia e Patrick, figli di Claudia Cardinale: "La mia famiglia è composta da persone profonde, non ci siamo mai regalati nulla, siamo sempre andati verso la verità…ho molta stima per loro, sono due persone fantastiche".

Gli aneddoti su Alain Delon e l’ironia di Claudia Cardinale

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Luce Cardinale ha poi offerto altri ‘scorci’ sulla sua vita insieme a Claudia. "Ho vissuto con lei", ha raccontato, "nella sua casa di Parigi, al Marais, per tre anni, dal 2014 al 2016. Fu l’unico periodo in cui la chiamai zia…Ogni tanto guardavamo un suo film sul divano, anche se amava vivere nel presente. Ordinava il cibo da fuori, mangiava come un uccellino".

E non sono mancati aneddoti curiosi sui colleghi celebri di Claudia: "Di Marlon Brando mi diceva che bussò alla sua porta e non gli aprì, di Alain Delon che sul set del ‘Gattopardo’ le parlava all’orecchio e lei scoppiava nella sua risata fragorosa, che comunque le chiedeva Visconti, per le barzellette porno che le sussurrava Alain".

A un’altra domanda diretta, su come Claudia abbia aiutato la sua famiglia, Luce ha spiegato: "Era protettiva. Ed era libera e selvaggia, come lo sono io. Ma aveva un’altra caratteristica di cui non si parla mai…Era ironica. Aveva un modo leggero di guardare il mondo. Su Instagram ho scritto che questo è il suo più grande talento e il dono più speciale che mi ha lasciato".

Poi l’ultimo ricordo, che riassume alla perfezione il carattere della diva: "A una cena in un hotel ai Parioli, arrivò per dolce, di cui era golosa, una cosa minuscola da cucina gourmet. Claudia disse: questo non è un dessert, è un deserto. Poi ricordo quando, a un Festival di cinema italiano a Bordeaux, un suo fan le disse: ho visto tutti i suoi film, il più bello è ‘C’era una volta all’Ovest’. Claudia si piegò in due dalle risate".

Potrebbe interessarti anche