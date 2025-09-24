Claudia Cardinale, il patrimonio dell’attrice: case e Fondazione, chi incassa l’eredità L’attrice si è spenta ieri all’età di 87 anni in Francia nella sua lussuosa villa a Nemours, circondata dai figli Patrick e Claudia

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Claudia Cardinale. L’attrice italiana, vera e propria icona del cinema degli anni Sessanta e Settanta, si è spenta ieri martedì 23 settembre all’età di 87 anni nella sua casa a Nemours, circondata dai figli Patrick e Claudia. Cardinale da tempo viveva in Francia in una lussuosa villa del XVIII secolo che, con ogni probabilità, andrà proprio ai figli al pari del suo patrimonio. Scopriamo tutti i dettagli.

Morta Claudia Cardinale: la casa e l’eredità

Ieri martedì 23 settembre 2025 è morta Claudia Cardinale. L’attrice di origini siciliane cresciuta a Tunisi si è spenta all’età di 87 anni nella sua villa a Nemours, in Francia, a circa 90 chilometri da Parigi. Dopo tanti anni passati nella capitale (non è chiaro se fosse ancora in possesso della sua abitazione in città), Cardinale da tempo risiedeva in questa splendida casa del XVIII secolo, che in passato fu conceria e in seguito era diventata un luogo di riposo per sacerdoti. Qui l’attrice viveva circondata dai figli Patrick e Claudia (che le sono stati vicini fino all’ultimo), con i quali aveva dato vita a vari progetti. "Ci è stata offerta quasi per caseo, noi cercavamo qualcosa di più piccolo" raccontò la figlia Claudia, che proprio nella villa di Nemours si occupa di un bar, di organizzazione di gite e di un ristorante di cucina italiana. L’abitazione è anche la sede della Fondazione Claudia Cardinale, istituita dall’attrice per sostenere l’arte contemporanea e i giovani artisti emergenti.

I figli e il patrimonio dell’attrice

Claudia Cardinale aveva due figli e altrettanti nipoti. Il primo figlio, Patrick, nacque in seguito a una violenza subita da giovane. Dopo la relazione con Franco Castaldi, l’attrice ebbe una lunga storia d’amore con Pasquale Squitieri e da questo legame nacque la seconda figlia, Claudia. Alla fine degli anni Settanta Claudia Cardinale era diventata nonna per la prima volta con la nascita di Lucilla, figlia di Patrick. Nel 2013 è arrivato Milo, il secondo nipote, figlio di Claudia.

Vera e propria icona del cinema degli Sessanta e Settanta, dopo il debutto ne I Soliti Ignoti di Mario Monicelli Claudia Cardinale prese a tantissime pellicole dei più celebri registi, lavorando con Federico Fellini, Luchino Visconti, Sergio Leone, Damiano Damiani e tantissimi altri. La sua filmografia vanta oltre 150 pellicole e il suo clamoroso successo (anche Oltreoceano) le garantì guadagni cospicui per ogni ruolo, con cachet pari solo alle star di Hollywood in un’epoca d’oro del cinema italiano e non solo. Inutile dire che diverse fonti sul web parlano di un patrimonio consistente che, con ogni probabilità, andrà proprio ai figli Patrick e Claudia.

