Claudia Cardinale e Giorgio Armani, un'amicizia senza fine: la diva "salvò" lo stilista Quello tra la diva del cinema e il famoso stilista fu una profonda amicizia che andava oltre il semplice rapporto professionale

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Il 21 gennaio 1998 segna una data fondamentale per Giorgio Armani, che il quel giorno aprì un negozio Emporio Armani al 149 di Boulevard Saint-Germain, nel centro di Parigi. Gli abitanti della Ville Lumiere, inizialmente preoccupati nonostante la positiva reputazione dello stilista, vennero subito convinti da una generosa donazione. Ma Giorgio Armani si giocò anche una carta non da poco, quella di Claudia Cardinale, che fece da madrina all’inaugurazione del negozio e che i francesi inaugurarono. Tra lo stilista e la diva, entrambi da poco scomparsi, esisteva un rapporto che andava oltre il semplice sodalizio professionale e che ebbe inizio alla prima di un film che trovate in streaming senza costi su RaiPlay, una pellicola folle e incredibile tanto quando lo furono in vita Claudia Cardinale e Giorgio Armani.

Quando Claudia Cardinale "salvò" Giorgio Armani

All’inaugurazione della boutique parigina di Giorgio Armani erano invitate diverse star, tra cui Ines de la Fressange, il conduttore televisivo Nagui adorato in patria, e la stilista francese Sonia Rykiel, ma gli occhi di tutti erano calamitati su Claudia Cardinale. Quel giorno lei fu il suo punto fermo, la sua stella polare, la sua garanzia senza scadenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra i due l’amicizia andava avanti dal 1982, dalla prima a Cannes del visionario (e folle) Fitzcarraldo di Werner Herzog con Klaus Kinski. Dopo l’annullamento del matrimonio con Franco Cristaldi da parte della Sacra Rota, Cardinale lavorò ben poco. A salvarla fu Zeffirelli, che la volle per il suo Gesù di Nazareth. Da quel momento la situazione di Claudia si sbloccò. Tutti la volevano e, soprattutto, i maggiori stilisti facevano a gara per vestirla, da Yves Saint Laurent, Rocco Barocco, Renato Balestra, Roberto Capucci, Nina Ricci, Irene Galitzine, Paco Rabanne fino a Emilio Schuberth. Ma a capire la vera sobrietà della diva fu solo Armani. Tra i due fu come un colpo di fulmine: da quando si conobbero, Claudia sgomberò tutto il proprio guardaroba da altro e divenne presenza fissa alle sfilate di Giorgio. Un sodalizio che si confermò anche nel 2019 quando, nel momento di mettere all’asta il proprio vestiario da Sothesby’s (con capi che sfiorarono anche i 10.000 euro), alla lista mancavano unicamente gli abiti di Armani, da cui non si separò fino alla fine.

Dove vedere Fitzcarraldo con Claudia Cardinale in streaming

Una delle pellicole probabilmente più incredibili e visionarie di un regista mai banale come Werner Herzog, Fitzcarraldo racconta di Brian Sweeney Fitzgerald (Klaus Kinski), chiamato Fiztcarraldo dai locali dell’Amazzonia, e del suo sogno di costruire un teatro dell’opera nel mezzo della foresta. Zimbello degli investitori dell’Amazzonia per i diversi progetti iniziati e mai finiti, Fitzcarraldo si fa convincere dalla fidanzata Molly (Claudia Cardinale) a dedicarsi al redditizio commercio di caucciù per finanziare l’opera. Per farlo, però, l’uomo si imbarca in un’impresa ancora più folle: trascinare un’enorme imbarcazione sul fianco di una montagna per raggiungere una zona ricca di alberi da cui estrarre la preziosa gomma.

Il film ebbe una produzione a dir poco travagliata. Prima di tutto dalla sostituzione dell’attore protagonista (inizialmente doveva essere Jason Robards) dopo aver girato il 40% delle scene. Poi da vari incidenti sul set, che resero la realizzazione della pellicola molto più lunga e costosa del previsto. Trovate Fitzcarraldo con Claudia Cardinale in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche