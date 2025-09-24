Addio a Claudia Cardinale, i suoi film imperdibili da vedere su Netflix: come far battere il cuore a mille Icona indiscussa del cinema, Claudia Cardinale ci ha lasciati ieri a Nemours, vicino a Parigi: per ricordarla, ecco tre film da vedere in streaming su Netflix.

L’Italia e il mondo intero è in lutto: ieri sera a Nemours, vicino Parigi, è morta Claudia Cardinale, icona preziosa del cinema. Aveva 87 anni ed era una delle attrici più amate. Ha raggiunto il successo lavorando con registi famosi, non solo italiani, ma anche francesi e americani. Malata da tempo, se n’è andata "circondata dai suoi figli". Noi vogliamo ricordarla menzionandovi tre film che potrete vedere su Netflix, alcuni purtroppo, solo in lingua originale con i sottotitoli in italiano, per rivedere ancora una volta, l’immenso talento a cui siamo costretti a dire ‘addio‘.

Claudia Cardinale, 3 film suoi film da vedere su Netflix per omaggiarla

Claudia Cardinale è morta e il cinema mondiale è in lutto. Prima di diventare un’icona in questo ambito, c’è da dire che non nacque attrice per scelta immediata. Cresciuta in Tunisia da genitori siciliani, a diciassette anni vinse il concorso "la più bella italiana di Tunisi", che la condusse alla Mostra del Cinema di Venezia e cambiò radicalmente la sua vita. Pur non pensando inizialmente a una carriera da star, quel premio le aprì le porte del cinema, trasformandola in una delle protagoniste italiane ed europee degli anni Sessanta e oltre. La sua carriera si distingue per una doppia natura: da un lato l’immagine di bellezza intensa e quasi mitica, dall’altro la costante ricerca di autenticità nei ruoli, con desiderio di profondità, personalità e libertà. Non rimase "la bella ragazza sullo schermo", ma scelse personaggi con spessore, conflitto e memoria. Ecco 3 film da vedere in streaming su Netflix che potreste vedere per ‘assaggiare’ un po’ del suo talento:

8 1/2 (1963)

Questo è uno dei capolavori di Federico Fellini e ha come protagonista Guido Anselmi (Marcello Mastroianni), un regista in crisi creativa e personale, incapace di realizzare un nuovo film. La storia mescola realtà, ricordi, sogni, amori, sensi di colpa e rapporti con la famiglia e le donne della sua vita. Claudia Cardinale interpreta Claudia, una donna idealizzata, quasi una musa, simbolo del desiderio e dell’ispirazione femminile per Guido. Pur comparendo poco, la sua presenza è intensa e luminosa.

Una Donna, Due Passioni (1978) – disponibile solo in lingua originale (con sottotitoli in italiano)

Una Donna, Due Passioni (La part du feu, 1978) è un dramma diretto da Étienne Périer con Claudia Cardinale, Michel Piccoli e Jacques Perrin. La storia ruota attorno a Bob Hansen (Piccoli), un ricco speculatore edilizio che scopre il tradimento della moglie Catherine (Cardinale) con il giovane collaboratore Jacques Noblet (Perrin). Bob reagisce con freddezza e calcolo, sfruttando la situazione per i propri interessi, mentre conduce un delicato affare immobiliare a Parigi. Le macchinazioni e il cinismo portano a conseguenze tragiche: Catherine, sopraffatta dalla disperazione, si suicida, lasciando a Jacques la possibilità di seguire il suo percorso spietato nel mondo degli affari. Il personaggio di Catherine, interpretato da Claudia Cardinale, è elegante e sofisticato ma vulnerabile, simbolo delle vittime della manipolazione e del potere.

Una Cascata Tutta d’Oro (1983) – disponibile solo in lingua originale (con sottotitoli in italiano)

Una Cascata Tutta d’Oro è un film d’avventura di José Giovanni ambientato tra montagne, miniere e fiumi canadesi. Aldo, un vecchio avventuriero, perde parte del suo oro a causa di un attacco di banditi e della corrente del fiume, ma cerca di recuperarlo per aiutare il suo amico Gérard, paralizzato in un incidente. Tra i personaggi secondari spicca la Baronessa, ex amante di Aldo interpretata da Claudia Cardinale, proprietaria di un bar e legame emotivo con il passato del protagonista.

Claudia Cardinale, la carriera: registi e colleghi con cui ha lavorato spesso

Claudia Cardinale ha avuto una carriera lunga e immensa, si è perfettamente districata tra il cinema italiano, francese, europeo e americano. Ha lavorato con grandi registi e colleghi che l’ammiravano e per i quali nutriva stima, in particolare con Luchino Visconti e Federico Fellini, due maestri con stili opposti: "Con Visconti si respirava rigore, rispetto per la forma; con Fellini la libertà." In entrambi i casi ha saputo adattarsi e offrire interpretazioni potenti. Ha recitato con Marcello Mastroianni (8½, Il bell’Antonio), Alain Delon (Il Gattopardo), Burt Lancaster (Il Gattopardo e altri film internazionali), Rock Hudson nei film americani e Jean-Paul Belmondo in produzioni europee, alternando italiano, francese e inglese secondo le necessità.

Nei primi film la sua voce venne doppiata a causa dell’accento, ma col tempo riuscì a imporre la propria voce autentica, avvicinandosi così alla sua identità reale. Cardinale ha sempre parlato del desiderio di libertà personale e professionale, scegliendo i propri ruoli, difendendo la dignità dei personaggi e rifiutando di essere ridotta al solo fascino esteriore. "Ho lavorato con i registi più grandi", disse, "ma ho imparato da tutti".

