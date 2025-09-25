Claudia Cardinale, chi era il primo marito Franco Cristaldi. Il matrimonio con l’inganno e la vendetta dopo l’addio Le nozze segrete in America, la ribellione e la vita dopo di lui: scopriamo di più sulla relazione tra l’attrice da poco scomparsa e il potente produttore.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Claudia Cardinale, l’iconica attrice italiana scomparsa il 23 settembre 2025 all’età di 87, nel corso della sua vita ha ammaliato tantissimi uomini grazie alla sua bellezza e all’eleganza che l’ha sempre contraddistinta, ma l’unico grande uomo che lei ha veramente amato è stato Pasquale Squitieri. Prima di lui, però, l’attrice ha avuto una tormentata storia d’amore con il produttore Franco Cristaldi, suo primo marito, dal quale ha deciso di allontanarsi non senza conseguenze: scopriamo di più.

Franco Cristaldi, chi era il primo marito di Claudia Cardinale

Franco Cristaldi, classe 1924, era un noto produttore cinematografico italiano. Dopo aver sposato in prime nozze Carla Simonetti, con la quale diede alla luce il figlio Massimo, nel 1957 Cristaldi iniziò a frequentare Claudia Cardinale. Fu proprio lui ad aiutare l’attrice a partorire in gran segreto a Londra il figlio Patrick, nato a seguito di una violenza subita da Claudia. I problemi tra loro arrivarono però molto presto, in particolare perché Cristaldi non voleva che Patrick vivesse con loro, soprattutto dopo aver convinto la Cardinale a presentare al mondo il ragazzo come suo fratello e non come suo figlio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attrice soffriva molto per la situazione e il rapporto con Cristaldi la faceva sentire sottomessa. "Con lui ero praticamente un’impiegata, una subalterna che veniva pagata al mese per i quattro film l’anno che facevo: non lo chiamavo nemmeno per nome, ma per cognome. Mi sentivo in ostaggio, mio padre e mia madre erano furibondi – raccontava la stessa Claudia Cardinale in una passata intervista al Corriere – Non ero innamorata, era lui ad esserlo di me. Insomma, Cristaldi è stato certamente un grande produttore, ma sul piano privato… meglio sorvolare".

Claudia Cardinale e Franco Cristaldi, il matrimonio con l’inganno e la vendetta dopo l’addio

Nel 1996, Franco Cristaldi riuscì a sposare Claudia Cardinale con l’inganno organizzando un matrimonio negli Stati Uniti, più precisamente ad Atlanta. Tempo dopo, Claudia Cardinale trovò la forza di lasciare Cristaldi chiedendo l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Un addio che costò caro all’attrice, la quale per due anni ebbe seri problemi dal punto di vista lavorativo, dato che molti temevano ritorsioni dal potente ex marito produttore. Furono pochi i registi che, nonostante tutto, decisero di rimanere al fianco di Claudia Cardinale. Tra questi l’iconico Franco Zeffirelli, che la scelse per il film Gesù di Nazareth, e l’amico Franco Nero.

Fortunatamente, in seguito Claudia Cardinale incontrò Pasquale Squitieri, ovvero il regista e unico vero grande amore della sua vita.

Potrebbe interessarti anche