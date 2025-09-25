Claudia Cardinale, chi era il primo marito Franco Cristaldi. Il matrimonio con l’inganno e la vendetta dopo l’addio
Le nozze segrete in America, la ribellione e la vita dopo di lui: scopriamo di più sulla relazione tra l’attrice da poco scomparsa e il potente produttore.
Claudia Cardinale, l’iconica attrice italiana scomparsa il 23 settembre 2025 all’età di 87, nel corso della sua vita ha ammaliato tantissimi uomini grazie alla sua bellezza e all’eleganza che l’ha sempre contraddistinta, ma l’unico grande uomo che lei ha veramente amato è stato Pasquale Squitieri. Prima di lui, però, l’attrice ha avuto una tormentata storia d’amore con il produttore Franco Cristaldi, suo primo marito, dal quale ha deciso di allontanarsi non senza conseguenze: scopriamo di più.
Franco Cristaldi, chi era il primo marito di Claudia Cardinale
Franco Cristaldi, classe 1924, era un noto produttore cinematografico italiano. Dopo aver sposato in prime nozze Carla Simonetti, con la quale diede alla luce il figlio Massimo, nel 1957 Cristaldi iniziò a frequentare Claudia Cardinale. Fu proprio lui ad aiutare l’attrice a partorire in gran segreto a Londra il figlio Patrick, nato a seguito di una violenza subita da Claudia. I problemi tra loro arrivarono però molto presto, in particolare perché Cristaldi non voleva che Patrick vivesse con loro, soprattutto dopo aver convinto la Cardinale a presentare al mondo il ragazzo come suo fratello e non come suo figlio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’attrice soffriva molto per la situazione e il rapporto con Cristaldi la faceva sentire sottomessa. "Con lui ero praticamente un’impiegata, una subalterna che veniva pagata al mese per i quattro film l’anno che facevo: non lo chiamavo nemmeno per nome, ma per cognome. Mi sentivo in ostaggio, mio padre e mia madre erano furibondi – raccontava la stessa Claudia Cardinale in una passata intervista al Corriere – Non ero innamorata, era lui ad esserlo di me. Insomma, Cristaldi è stato certamente un grande produttore, ma sul piano privato… meglio sorvolare".
Claudia Cardinale e Franco Cristaldi, il matrimonio con l’inganno e la vendetta dopo l’addio
Nel 1996, Franco Cristaldi riuscì a sposare Claudia Cardinale con l’inganno organizzando un matrimonio negli Stati Uniti, più precisamente ad Atlanta. Tempo dopo, Claudia Cardinale trovò la forza di lasciare Cristaldi chiedendo l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Un addio che costò caro all’attrice, la quale per due anni ebbe seri problemi dal punto di vista lavorativo, dato che molti temevano ritorsioni dal potente ex marito produttore. Furono pochi i registi che, nonostante tutto, decisero di rimanere al fianco di Claudia Cardinale. Tra questi l’iconico Franco Zeffirelli, che la scelse per il film Gesù di Nazareth, e l’amico Franco Nero.
Fortunatamente, in seguito Claudia Cardinale incontrò Pasquale Squitieri, ovvero il regista e unico vero grande amore della sua vita.
Potrebbe interessarti anche
Claudia Cardinale, chi era il marito Pasquale Squitieri e gli altri flirt: la lettera di Chirac e il rapporto unico con Alain Delon
L'attrice italiana, scomparsa all'età di 87 anni, ha avuto due grandi amori e tanti ...
Patrick, chi è il figlio di Claudia Cardinale: la violenza e la confessione in TV
Una carriera piena di successi ma anche una vita privata segnata da un abuso, raccon...
Addio Claudia Cardinale, le cause della morte
L'attrice Claudia Cardinale si è spenta a 87 anni a Nemours, in Francia: la famiglia...
Claudia Cardinale, morta la Diva del nostro cinema. L'Italia è in lutto: aveva 87 anni
L'attrice Claudia Cardinale si è spenta oggi, 23 settembre 2025. Aveva 87 anni. Le c...
Claudia Cardinale: chi è la figlia Claudia Squitieri, con lei fino all'ultimo istante. La casa da sogno e il lavoro insieme
Nata dalla lunga relazione con Pasquale Squitieri, la secondogenita dell’attrice viv...
Claudia Cardinale, il patrimonio dell’attrice: case e Fondazione, chi incassa l’eredità
L’attrice si è spenta ieri all’età di 87 anni in Francia nella sua lussuosa villa a ...
Claudia Cardinale, lacrime su Rai 1 della nipote Luce: “Era libera e selvaggia, un animo speciale"
In collegamento con La Volta Buona, la figlia del fratello minore dell'attrice ha ra...
Claudia Cardinale diva senza tempo, i suoi film imperdibili da vedere su Netflix: ecco come ha conquistato l'Italia
Icona indiscussa del cinema, Claudia Cardinale ci ha lasciati ieri a Nemours, vicino...