Claudia Cardinale: chi è la figlia Claudia Squitieri, con lei fino all'ultimo istante. La casa da sogno e il lavoro insieme Nata dalla lunga relazione con Pasquale Squitieri, la secondogenita dell’attrice viveva con la mamma alle porte di Parigi dedicandosi anche all’impegno sociale

Claudia Cardinale è morta ieri all’età di 87 anni, lasciando due figli e altrettanti nipoti. Il mondo del cinema italiano e internazionale piange la scomparsa dell’attrice, che da tanti anni viveva alle porte di Parigi proprio insieme alla sua famiglia. Dopo essere diventata madre di Patrick (nato in seguito a una violenza subita da giovane) nel 1979 Claudia Cardinale aveva dato luce alla sua secondogenita, Claudia Squitieri. Scopriamo tutta la sua storia.

Chi è Claudia Squitieri, la figlia di Claudia Cardinale

Dopo la scomparsa di Claudia Cardinale, morta ieri martedì 23 settembre all’età di 87 anni, Claudia Squitieri sta sicuramente vivendo uno dei giorni più bui. La figlia dell’attrice era molto legata alla madre, con la quale aveva condiviso tutto e con cui da anni viveva nella residenza di famiglia a Nemours, a circa un’ora da Parigi. "Dopo anni di vita parigina trascorsa in appartamenti, qui abbiamo in qualche modo ricreato la grande casa italiana in cui mia madre ha vissuto la maggior parte della sua vita, alle porte di Roma" raccontò Claudia Squitieri lo scorso aprile. Nel 1989 la giovane Claudia seguì la madre in Francia dopo avere trascorso l’infanzia in Italia.

Da qualche anno – come detto – la secondogenita dell’attrice viveva con la madre e il fratello Patrick nella lussuosa villa comprata poco prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, e proprio qui aveva dato vita ad alcune attività dopo avere lavorato a lungo nel mercato dell’arte e a teatro al fianco del padre. La lussuosa casa risalente al XVIII secolo di Nemours è infatti sede della Fondazione Claudia Cardinale, istituita dall’attrice e i figli per sostenere l’arte contemporanea e i giovani artisti emergenti, e al piano terra ospita il Picardeau Bar & Cucina, ristorante di cucina italiana.

Il padre e il legame profondo con la madre

Nata il 28 aprile del 1979, Claudia Squitieri è frutto della storia d’amore tra Claudia Cardinale e il regista napoletano Pasquale Squitieri, noto per pellicole come Il prefetto di ferro, Claretta o Corleone (a cui prese parte anche la moglie dando vita a un lungo sodalizio artistico). Scomparso nel 2017, Squitieri ebbe una relazione con l’attrice e icona del cinema italiano dal 1975 al 2000. Nel 2013 Claudia Squitieri ha dato alla luce il suo primo figlio, rendendo Claudia Cardinale nonna per la seconda volta (il primo nipote e figlio di Patrick, Milo, nacque alla fine degli anni Settanta). Claudia Squitieri e Claudia Cardinale avevano un legame profondo, come testimoniato dal volume ‘Claudia Cardinale. L’indomabile – The Indomitable’ curato proprio dalla figlia per celebrare le opere della madre.

