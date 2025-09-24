Addio Claudia Cardinale, le cause della morte L'attrice Claudia Cardinale si è spenta a 87 anni a Nemours, in Francia: la famiglia mantiene il riserbo sulle cause del decesso.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Il mondo del cinema piange Claudia Cardinale, morta martedì 23 settembre in Francia all’età di 87 anni. L’attrice, icona intramontabile e musa dei più grandi registi, si è spenta nella sua casa di Nemours, vicino Parigi, circondata dai figli. A darne notizia è stato il suo agente Laurent Savry, che ha preferito non specificare le circostanze del decesso.

"Ci lascia l’eredità di una donna libera e ispirata, sia nella sua carriera di donna che di artista", ha dichiarato Savry all’AFP.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il dolore per la perdita è stato condiviso anche dalle istituzioni. "Il suo sguardo, la sua voce e la sua aura rimarranno per sempre nella storia del cinema", ha scritto su X l’ex Ministro della Cultura francese Rachida Dati. Da Roma, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha parlato di lei come di "una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi", sottolineando la grazia e il talento che l’hanno resa unica.

Claudia Cardinale: le cause della morte e il riserbo della famiglia

Al momento non sono state rese note le cause della morte di Claudia Cardinale. La famiglia ha scelto di mantenere il massimo riserbo, senza diffondere comunicati su quelle che erano le condizioni di salute dell’attrice. È probabile che la diva si sia spenta serenamente per cause naturali legate all’età, ma non c’è stata alcuna conferma ufficiale.

Non è la prima volta che le voci sul suo stato di salute avevano acceso l’attenzione: nel 2022, infatti, si era parlato di un suo ricovero in clinica contro la sua volontà. L’attrice, però, aveva subito smentito con un messaggio diffuso tramite Ansa: "Sto accanto alla mia famiglia, sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti", erano state le sue parole.

La vita privata: le origini e l’infanzia a Tunisi

Claudia Cardinale nacque a La Goulette, vicino a Tunisi, il 15 aprile 1938, da genitori italiani di origine siciliana. Suo padre era ingegnere ferroviario, e Claudia era la maggiore di quattro figli. Cresciuta in un contesto familiare solido, visse l’infanzia in Tunisia, allora sotto protettorato francese, respirando un mix di culture e lingue che avrebbe arricchito la sua personalità e il suo fascino.

All’età di 17 anni, Claudia vinse un concorso di bellezza a Tunisi, pur senza essersi candidata: le fu attribuito il titolo di "italiana più bella di Tunisi". Il premio la portò alla Mostra del Cinema di Venezia, evento che cambiò radicalmente il suo destino e che le diede una popolarità improvvisa.

Raccontò anni dopo:

"Non volevo dedicarmi al cinema. Mia sorella voleva che lo facessi. Ma insistettero così tanto (…) che mio padre rinunciò".

Sotto contratto con il produttore Franco Cristaldi, Claudia divenne rapidamente famosa, guadagnandosi il soprannome di "fidanzata d’Italia".

Claudia Cardinale: film e premi di una carriera leggendaria

Claudia Cardinale ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema internazionale. Dagli anni ’60 in poi ha interpretato ruoli memorabili in pellicole entrate nell’immaginario collettivo: da Il Gattopardo a Otto e mezzo – da lei definiti "i due film più importanti della mia vita" – passando per tantissime pellicole iconiche: C’era una volta il West, Il giorno della civetta, Rocco e i suoi fratelli, La ragazza con la valigia e molte altre (QUI le foto dei suoi ruoli indimenticabili).

Ha lavorato con maestri come Visconti, Fellini, Leone, Brooks e Verneuil, fino a collaborazioni in Francia e Germania con registi del calibro di Broca e Werner Herzog. Nel corso della sua carriera ha preso parte a oltre 150 film, ricevendo riconoscimenti prestigiosi: il Leone d’Oro alla carriera a Venezia nel 1993 e l’Orso d’Oro a Berlino nel 2002. Una filmografia che l’ha consacrata, al fianco di Sophia Loren e Gina Lollobrigida, tra le dive assolute del nostro cinema.

Claudia Cardinale: marito, figli e il dramma nascosto

La vita privata di Claudia Cardinale è stata intensa e segnata da momenti di luce e ombre. Appena ventenne, diede alla luce il suo primo figlio, Patrick, nato nel 1958 in gran segreto a Londra. Dietro quella maternità si nascondeva però un dramma: il bambino era frutto di una violenza che l’attrice tenne nascosta per anni, perché fu rapita da un uomo che abusò di lei. Per proteggere la sua immagine, il potente produttore Franco Cristaldi, suo compagno e poi marito, si occupò di tutto con estrema discrezione. Patrick fu cresciuto come se fosse il fratello minore di Claudia, fino a quando lei stessa rivelò la verità dopo sette anni in una intervista a Enzo Biagi che fece grande scalpore.

Con Cristaldi visse un rapporto complesso, fatto di amore ma anche di controllo, fino al divorzio nel 1975. Nello stesso anno conobbe il regista napoletano Pasquale Squitieri, il suo "unico amore". Da quella lunga storia nacque la seconda figlia, Claudia, e un legame umano e artistico che durò per quasi trent’anni. Negli ultimi anni, l’attrice aveva scelto di lasciare Parigi per trasferirsi a Nemours, piccolo borgo francese sulle rive del Loing, a circa 90 chilometri da Parigi. Qui ha vissuto insieme alla figlia Claudia Squitieri nella residenza del Picardeau, un’ex conceria trasformata in casa e centro culturale. Oggi Claudia Cardinale lascia due figli, due nipoti e un patrimonio di cinema, bellezza e resilienza che la renderà eterna.

Potrebbe interessarti anche