Dopo il gossip su Clara e Fedez, la cantante sconvolge in una veste inedita: cosa fa su Netflix La giovane cantante sta per debuttare nel mondo delle serie animate, pronta a prestare la sua meravigliosa voce: ecco nel dettaglio cosa succederà.

Clara Soccini, in arte semplicemente Clara, è una delle giovani voci più promettenti del panorama musicale italiano. Dopo aver conquistato il pubblico con diversi brani di successo, negli ultimi mesi la cantante è finita anche al centro della cronaca rosa. Complice il successo della canzone Scelte stupide, realizzata in coppia con Fedez, si sono infatti diffusi rumors su un possibile flirt tra i due, mai confermato ma rimbalzato a lungo tra social e riviste di gossip. Oggi, però, Clara torna a far parlare di sé per ben altri motivi, ovvero un progetto inedito e sorprendente: sarà una delle voci della colonna sonora della nuova serie Netflix dedicata alle Winx: scopriamo di più sulla nuova serie e dove vederla.

Winx Club: The Magic is Back, il grande ritorno su Netflix

A distanza di 21 anni dalla prima messa in onda della saga animata ideata da Iginio Straffi, le Winx sono pronte a tornare in grande stile. È infatti tutto pronto per il debutto di Winx Club: The Magic is Back, una nuova serie animata che riprende lo spirito originale ma con un linguaggio visivo e narrativo rinnovato. Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha tornano ad Alfea per vivere nuove avventure all’insegna dell’amicizia, del coraggio e della magia.

A rendere l’esperienza ancora più immersiva ci sarà una colonna sonora originale che coinvolge alcune tra le voci femminili più seguite della scena musicale italiana, tra cui proprio Clara, scelta per interpretare uno dei brani più attesi della serie: la storica sigla Nel segno di Winx. La serie si comporrà di 26 episodi con effetti d’animazione di altissima qualità e una narrazione che riprenderà i valori e i temi che hanno reso la saga animata tra le più amate degli ultimi vent’anni.

Le Winx sono pronte a tornare: dove vedremo la nuova serie

Per la gioia dei tantissimi fan, la nuova serie ha debuttato in esclusiva italiana proprio questa mattina su Rai 2, all’interno del nuovo spazio Rai Kids dedicato ai più piccoli ma pensato anche per un pubblico di famiglie. Una scelta che testimonia l’importanza del brand Winx nella cultura pop italiana, in grado di coinvolgere diverse generazioni di spettatori.

L’appuntamento ufficiale, però, è fissato per domani, giovedì 2 ottobre 2025, quando Winx Club: The Magic is Back approderà in streaming su Netflix. L’attesa è alta, così come le aspettative su questo nuovo e imperdibile progetto televisivo che non potrà che segnare l’inizio di una nuova era per una delle saghe animate più seguite di sempre.

