Clamoroso in Rai, Fiorello svela il ‘retroscena’ su Amadeus: “Ritorna presto”. Cosa sappiamo Oggi a La Pennicanza lo showman si è collegato con l'ex direttore artistico di Sanremo, rivelando un dietro le quinte inaspettato. Poi l'assist al Grande Fratello.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La puntata di oggi de La Pennicanza ha regalato al pubblico un’incursione di Amadeus, da poco confermato nella giuria del Serale di Amici 25. Fiorello gli ha dedicato una serenata sulle note di ‘Mi manchi’, prima di svelare un retroscena clamoroso sull’attuale rapporto del conduttore con la Rai. C’è stato anche spazio per un ‘assist’ inatteso al Grande Fratello Vip, che Fiore ha difeso nonostante l’inizio complicato. E sul finale è arrivato un ‘dispetto’ agli amici di TV Sorrisi e Canzoni. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, l’indiscrezione su Amadeus e la Rai

Si è aperto con un ritorno eccellente, quello di Amadeus in Rai, l’episodio di oggi de La Pennicanza. Fiorello ha accolto il collega dedicandogli una cover commovente di ‘Mi manchi’ di Fausto Leali, poi lo ha subito stuzzicato: "Mi sei venuto in mente perché ti ho visto in questi giorni sul giornale, sei diventato un giudice (di Amici, ndr), e siccome adesso c’è il referendum, se dovesse passare il sì potrebbe essere che tu adesso debba separare la carriera, quella da giudice e quella da conduttore. Se dovesse passare il no invece puoi fare tutto, il cantante, il presentatore…".

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A seguire, lo showman ha svelato un retroscena inatteso: "Prima l’ho chiamato (Amadeus, ndr), c’era un vertice Rai e gliel’ho piazzato là davanti, si sono salutati con tanto affetto e gli hanno detto ‘ritorna presto!’". Una frase buttata lì da Fiorello, che tuttavia potrebbe far pensare a un riavvicinamento dietro le quinte tra Amadeus e Viale Mazzini. Ipotesi già ventilata in passato visti anche i risultati altalenanti sul Nove. Fiore però non ha concesso altre rivelazioni, limitandosi a salutare l’amico con entusiasmo.

L’assist di Fiorello al Grande Fratello Vip

Poco dopo, un po’ a sorpresa, Fiorello si è lanciato invece in un’accorata difesa di Canale 5 e del Grande Fratello: "Tutti ad attaccare il Grande Fratello…delle volte i critici fanno finta di non capire, le prima puntate dei reality non funzionano mai, vedrete piano piano…la Mussolini darà una padellata ad Antonella Elia, e lì lo share sale, poi belli i filmati quelli di notte…poi le docce, quelli che fanno le strizzate, le ravanate, e lì poi funzionerà il Grande Fratello. Poi dici che non voglio bene a Mediaset!".

Sul finale è arrivato invece uno spoiler ‘perfidissimo’, dato che Fiore ha svelato in radiovisione la prossima copertina di TV Sorrisi e Canzoni, che avrà come protagonisti proprio i conduttori de La Pennicanza. La foto segreta della cover gli era stata inviata in confidenza da Aldo Vitali, direttore della rivista, ma lo showman non ha resistito: "Gli brucio il post…mi ha detto che in questo momento il record delle vendite è della copertina di Sal Da Vinci, però potremmo dargli filo da torcere…fate lo screenshot e fatelo girare!".

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