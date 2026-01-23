Una missione estrema, un dramma oscuro e tanti risvolti inquietanti: questo nuovo film è da urlo L’attore di Hellboy sarà il protagonista di un nuovo film drammatico indipendente scritto e diretto da John J. Budion. Al suo fianco ci sarà anche Thora Birch.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non molto tempo fa, l’abbiamo visto in Hellboy – L’Uomo Deforme, adesso, invece, abbiamo appreso che Jack Kesy sarà il protagonista di Civilian, un nuovo film indipendente, scritto e diretto da John J. Budion. Al suo fianco troveremo anche Thora Birch. Stando alle prime indiscrezioni riportate da Deadline, si tratta di un dramma psicologico dalle sfumature oscure, profonde e inquietanti. Proseguite la lettura per saperne di più.

Civilian, Jack Kesy e Thora Birch protagonisti di un dramma intenso: i primi dettagli sul film

Secondo quanto riportato da Deadline, Jack Kesy e Thora Birch sono stati scelti per interpretare i protagonisti di Civilian, dramma indipendente firmato da John J. Budion, che tornerà dietro la macchina da presa dopo Rockaway. Le riprese del film sono previste nel corso dell’anno. Al centro della storia c’è un ex militare, interpretato da Kesy, alle prese con le difficoltà del ritorno alla vita civile, che lo spingono a intraprendere una missione estrema contro alcuni vicini di cui sospetta. In parallelo, il personaggio di Birch racconta il lato emotivo della vicenda, confrontandosi con rimpianti, aspirazioni irrealizzate e i compromessi affrontati per il bene della propria famiglia. La produzione è affidata a Cory Thompson per Rewind Artists, affiancato da Juan Pablo Reinoso di Lookbook Entertainment e Anthony Argento di Rollin’ Studios, mentre Thomas Sullivan e Leo Wolfe seguono il casting.

Budion ha commentato: "Il film è ispirato a mio fratello Anthony e al mio caro amico Ryan, che hanno entrambi prestato servizio con onore nell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Non avrei potuto pensare a un abbinamento più perfetto tra l’iconica Thora Birch e l’ex marine Jack Kesy per portarlo sullo schermo". Birch, nota per titoli come American Beauty e Ghost World, è reduce da The Chronology of Water; Kesy, invece, è apparso nella serie HBO Task, ha recentemente lavorato alla miniserie Apple 121212, al film Amazon MGM, The Pickup, con Eddie Murphy e ha vestito i panni del protagonista in Hellboy: L’Uomo Deforme.

Jack Kesy protagonista di Hellboy: L’Uomo Deforme: la trama

Come vi abbiamo pocanzi riferito, Kesy è arrivato di recente sul grande schermo con Hellboy: L’Uomo Deforme. Il film di Brian Taylor, ambientato nel 1959 sui Monti Appalachi, vede Hellboy (Jack Kesy) intrappolato in un villaggio remoto durante una missione. Lì incontra Tom Ferrell, che lo introduce a una comunità perseguitata da streghe e presenze oscure. Hellboy scopre che il villaggio è sotto il controllo del demone Jeremiah "Crooked Man" Witkins, legato a un’antica maledizione. Tra magie oscure e creature infernali, dovrà affrontare questo nemico e decidere fino a che punto spingersi per spezzare la maledizione.

