Sigle dei cartoni animati: intervista a Stefano Bersola, la voce di City Hunter e Lamù

La voce storica di tante siglie dei cartoni animati anni 80' e anni 90': da City Hunter a Lamù e in tournée ora con i grandi classici dei film della Disney

Siamo entusiasti di presentarvi un’intervista esclusiva della nostra Debanimeretro a Stefano Bersola, l’interprete delle celebri sigle italiane di City Hunter e Lamù.

Stefano condivide un aneddoto emozionante: l’incontro con il Maestro Tsukasa Hojo. In quell’occasione, gli ha rivelato come la sigla di City Hunter sia stata la vera scintilla che ha dato il via alla sua carriera professionale.

Non perdetevi questo appuntamento ricco di emozioni, preziosi ricordi, un’anticipazione sui progetti futuri, e persino qualche curiosità legata al mondo Disney.

