Citofonare Rai 2, Perego e Barale chiudono con riprese d'emergenza: telecamere spente all'improvviso. Cosa è successo
Un imprevisto rischia di bloccare l'ultima puntata del programma della domenica di Rai 2, ma le conduttrici non si perdono d'animo e trovano la soluzione creativa: ecco cosa è successo
Imprevisto di fine stagione anzi, di fine turno, negli studi di Citofonare Rai2, dove a registrazione ancora in corso, a un certo punto, tutte le telecamere che stavano riprendendo l’ultima puntata si sono spente. Il motivo? La fine, appunto, del turno lavorativo dei cameramen. Ma niente paura perché, nell’era della tecnologia sofisticata in tasca, si è trovata velocemente una soluzione, singolare, ma efficace. L’episodio inedito, secondo quanto riporta Fanpage, sarebbe accaduto durante la registrazione dell’ultima puntata stagionale del programma di Rai2, quella andata in onda oggi, domenica 7 giugno.
Citofonare Rai 2: fine turno, telecamere spente, tutti in cortile
La registrazione dell’ultima puntata di stagione del programma quest’anno condotto da Paola Perego e Paola Barale, dove essere segnata dalla normale routine lavorativa e invece sarebbe diventata un’impresa avventurosa, almeno nell’ultimissima parte della puntata, quella dedicata all’oroscopo, visto che si è dovuto trovare un modo alternativo di registrarla perché gli operatori di telecamera degli studi Rai avevano già concluso il loro orario lavorativo.
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Secondo quanto riporta Fanpage.it, praticamente tutta la puntata era stata registrata al momento dell’imprevisto black out delle telecamere. Erano stati completati i blocchi previsti in scaletta, compresi i saluti finali di Paola Perego e Paola Barale che il pubblico ha visto regolarmente in onda. Restava ancora da registrare soltanto lo spazio dedicato all’oroscopo che, come ogni settimana, ha visto protagonista l’astrologo Simon & The Stars.
Come può succedere nelle produzioni televisive, la registrazione avrebbe accumulato un ritardo rispetto alla tabella di marcia. Pochi minuti, ma cruciali perché avrebbero portato la lavorazione della puntata a coincidere con la fine turno dei lavoratori dietro le telecamere. Così arrivato il momento del fine turno, le telecamere sarebbero state spente, i microfoni disattivati rendendo impossibile completare la registrazione della puntata. A quel punto, per concludere il lavoro non è rimasto che agire di ingegno. Di fronte al rischio di dover trasmettere una puntata incompleto, Paola Perego Paola Barale insieme all’astrologo Simon si sono trasferiti all’esterno degli studi, nel cortile del Centro di Produzione Nomentano e avrebbero registrato l’unico blocco mancante sfruttando la luce del sole di una bella mattina di quasi estate romana, utilizzando la videocamera di un iphone.
Un retroscena di cui, nella puntata andata in onda non è rimasta nessuna traccia, se non l’annuncio di Paola Perego che spiegava che, per l’oroscopo dell’estate, si era scelta la location esterna sotto il sole per coerenza tematica. Insomma, l’imprevisto c’è stato ma la soluzione trovata per far fronte alla situazione spiazzante pare aver funzionato alla perfezione.
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