Prime Video porta su Italia 1 la serie milionaria: il cast è internazionale Mediaset è pronta a rilanciare uno dei prodotti televisivi più amati di sempre, una serie da milioni di dollari e dal cast eccezionale: quando e cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Quando un colosso dello streaming incontra la televisione in chiaro, il risultato è un evento da milioni di spettatori. E probabilmente è proprio questo ciò che accadrà con Citadel, una delle produzioni più ambiziose e spettacolari di Prime Video, che Mediaset ha deciso di portare in chiaro in prima serata su Italia 1. L’obiettivo? Offrire al pubblico generalista la possibilità di vedere una serie internazionale da milioni di dollari con un cast veramente spettacolare: scopriamo di più.

Citadel, trama e cast della serie più coinvolgente di Prime Video

Creata dai fratelli Russo, già registi di alcuni film cult dell’universo Marvel, Citadel è una serie thriller di spionaggio ad alto tasso di adrenalina, nata con l’intento di creare un universo narrativo globale. La trama ruota attorno all’agenzia di spionaggio indipendente Citadel, distrutta da una potente organizzazione criminale chiamata Manticore. Gli ex agenti Mason Kane (interpretato da Richard Madden) e Nadia Sinh (ovvero Priyanka Chopra Jonas) hanno perso la memoria, ma vengono richiamati all’azione per impedire che la Manticore prenda il sopravvento. Con loro anche Stanley Tucci, nel ruolo del brillante quanto ironico agente Bernard Orlick, e Lesley Manville nei panni della spietata antagonista Dahlia Archer.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie, lanciata nel 2023, è stata tra le più costose mai prodotte da Prime Video e ha conquistato il pubblico internazionale grazie al perfetto mix di azione, intrighi, suspence, amore e una regia dal respiro cinematografico. Inoltre, si tratta di un progetto narrativo che prevede spin-off ambientati in diversi Paesi del mondo, con l’obiettivo di creare un franchise globale e interconnesso. Tra questi anche Citadel: Diana, la serie prodotta in Italia con Matilda De Angelis come protagonista, attualmente disponibile in streaming su Prime Video.

Citadel in prima serata su Italia 1: due serate evento

La serie Citadel approderà in chiaro in prima serata su Italia 1 i prossimi giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con tre episodi a sera per un totale di sei puntate. Un doppio appuntamento che permetterà agli spettatori di vivere l’intera avventura di Mason e Nadia, immergendosi in un mondo fatto di spionaggio internazionale, colpi di scena e sequenze d’azione spettacolari.

La scelta di Mediaset conferma una tendenza sempre più diffusa: portare in chiaro titoli che hanno già riscosso grande successo sulle piattaforme streaming. E con una produzione di questo calibro, Italia 1 si assicura due serate di puro intrattenimento, in grado di soddisfare tanto gli amanti delle spy story quanto chi cerca una serie dal ritmo incalzante e dall’impatto visivo straordinario. Insomma, un appuntamento a dir poco imperdibile.

Potrebbe interessarti anche