Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Prime Video porta su Italia 1 la serie milionaria: il cast è internazionale

Mediaset è pronta a rilanciare uno dei prodotti televisivi più amati di sempre, una serie da milioni di dollari e dal cast eccezionale: quando e cosa vedremo.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Quando un colosso dello streaming incontra la televisione in chiaro, il risultato è un evento da milioni di spettatori. E probabilmente è proprio questo ciò che accadrà con Citadel, una delle produzioni più ambiziose e spettacolari di Prime Video, che Mediaset ha deciso di portare in chiaro in prima serata su Italia 1. L’obiettivo? Offrire al pubblico generalista la possibilità di vedere una serie internazionale da milioni di dollari con un cast veramente spettacolare: scopriamo di più.

Citadel, trama e cast della serie più coinvolgente di Prime Video

Creata dai fratelli Russo, già registi di alcuni film cult dell’universo Marvel, Citadel è una serie thriller di spionaggio ad alto tasso di adrenalina, nata con l’intento di creare un universo narrativo globale. La trama ruota attorno all’agenzia di spionaggio indipendente Citadel, distrutta da una potente organizzazione criminale chiamata Manticore. Gli ex agenti Mason Kane (interpretato da Richard Madden) e Nadia Sinh (ovvero Priyanka Chopra Jonas) hanno perso la memoria, ma vengono richiamati all’azione per impedire che la Manticore prenda il sopravvento. Con loro anche Stanley Tucci, nel ruolo del brillante quanto ironico agente Bernard Orlick, e Lesley Manville nei panni della spietata antagonista Dahlia Archer.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La serie, lanciata nel 2023, è stata tra le più costose mai prodotte da Prime Video e ha conquistato il pubblico internazionale grazie al perfetto mix di azione, intrighi, suspence, amore e una regia dal respiro cinematografico. Inoltre, si tratta di un progetto narrativo che prevede spin-off ambientati in diversi Paesi del mondo, con l’obiettivo di creare un franchise globale e interconnesso. Tra questi anche Citadel: Diana, la serie prodotta in Italia con Matilda De Angelis come protagonista, attualmente disponibile in streaming su Prime Video.

Citadel in prima serata su Italia 1: due serate evento

La serie Citadel approderà in chiaro in prima serata su Italia 1 i prossimi giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con tre episodi a sera per un totale di sei puntate. Un doppio appuntamento che permetterà agli spettatori di vivere l’intera avventura di Mason e Nadia, immergendosi in un mondo fatto di spionaggio internazionale, colpi di scena e sequenze d’azione spettacolari.

La scelta di Mediaset conferma una tendenza sempre più diffusa: portare in chiaro titoli che hanno già riscosso grande successo sulle piattaforme streaming. E con una produzione di questo calibro, Italia 1 si assicura due serate di puro intrattenimento, in grado di soddisfare tanto gli amanti delle spy story quanto chi cerca una serie dal ritmo incalzante e dall’impatto visivo straordinario. Insomma, un appuntamento a dir poco imperdibile.

Potrebbe interessarti anche

La Regina dell'Autostima, su Prime Video è arrivata una nuova serie coreana in streaming

Prime Video lancia il drama coreano con un'attrice mozzafiato

Truffe spettacolari, giustizia fuori dagli schemi e cast ecceziononale in questa nuo...
Paramount porta Call Of Duty al cinema

Call of Duty al cinema, Paramount trasforma il videogame in un film live-action: è partito il totonomi

Paramount e Activision uniscono le forze per portare il videogioco Csul grande scher...
The Terminal List - Lupo Nero: trailer, data d'uscita, cast e trama della serie

The Terminal List, la storia di Ben Edwards non è finita: trama, trailer e data d'uscita in streaming

Arriva su Prime Video The Terminal List: Lupo Nero, la serie prequel che ha come pro...
Lilo e Stitch

Disney Plus, le uscite di settembre 2025: dal live action di Lilo e Stitch agli spin off Marvel e Star Wars

Un mix di serie animate e film attesi: ecco cosa ci riserva il catalogo Disney+ a se...
Marvel Zombies, su Disney+ arriva la prima serie animata vietata ai minori

Disney+ spiazza i fan: con Marvel Zombies arriva la prima serie animata vietata ai minori dell’MCU

Dal prossimo mese debutta su Disney+ Marvel Zombies, la serie animata e spin-off di ...
Il diavolo veste prada 2 con Meryl Streep

Meryl Streep divina e glaciale su Prime Video: la svolta nel sequel del film cult

Meryl Streep torna a dettare legge nella moda: nel sequel del film cult scopriremo n...
Matilda De Angelis in streaming su RaiPlay in Tutto può succedere

Su RaiPlay i drammi e le sfide quotidiane di una famiglia comune: Matilda De Angelis lascia a bocca aperta

Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli al centro di un film da recuperare assoluta...
Suspicious Minds su Paramount+: il film in streaming e trama, cast, quando esce

Suspicious Minds su Paramount+: quando rimanere bloccati in ascensore stravolge la vita

Un innocente incidente scatena un gioco di specchi dove il confine tra realtà e finz...
Lady Gaga è su Prime Video con House of Gucci

Lady Gaga è la vedova nera italiana su Prime Video

Dalla dura risposta dei Gucci al super cast del film che riporta a galla segreti e s...

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Andrea Camilleri

Andrea Camilleri
Pino Strabioli

Pino Strabioli
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963