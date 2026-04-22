Citadel 2, torna la squadra segreta su Prime Video: nuovi agenti, cospirazioni e missione mondiale ad alto rischio Il trailer di Citadel 2 su Amazon Prime Video anticipa il ritorno della squadra: nuove missioni e scenari globali, tra ombre, alleanze e misteri da chiarire.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Finalmente, dopo un’attesa lunga ben tre anni, Citadel torna su Prime Video con la seconda stagione, disponibile dal 6 maggio con tutti e sette gli episodi. Nelle scorse ore, è stato anche rilasciato il trailer ufficiale italiano. La serie riprende dopo la distruzione dell’agenzia Citadel da parte della Manticore e segue gli ex agenti Mason Kane, Nadia Sinh e Bernard Orlick, costretti a rientrare in azione di fronte a una nuova e più pericolosa minaccia globale. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Citadel 2, la squadra si riunisce nel trailer della seconda stagione

Nelle scorse ore, Amazon ha svelato la seconda stagione di Citadel, in arrivo il 6 maggio proprio su Prime Video, insieme al trailer ufficiale. La serie riparte dopo la caduta dell’agenzia Citadel per mano di Manticore e segue Mason Kane (Richard Madden), Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) e Bernard Orlick (Stanley Tucci), che tornano in azione per affrontare una nuova minaccia globale. I protagonisti dovranno ricostruire una squadra reclutando agenti da tutto il mondo per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare la storia dell’umanità, tra azione, tradimenti e identità ambigue.

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Nel cast tornano Lesley Manville e si aggiungono nuovi interpreti come Matt Berry e Jack Reynor. La serie è prodotta da AGBO dei fratelli Russo, con David Weil come showrunner, e punta ancora su un’impostazione globale e spettacolare, anche se resta incerta l’evoluzione futura del progetto e dei suoi spin-off.

Citadel, come si è conclusa la prima stagione della serie

Per chi non avesse visto ancora la prima stagione di Citadel, fate ATTENZIONE perché in questo paragrafo vi sveleremo come si è conclusa, quindi saranno presenti SPOILER. Nel gran finale, Mason Kane recupera finalmente la memoria e scopre verità sconvolgenti sul suo passato. Emergono due rivelazioni chiave: la mente dietro Manticore è Dahlia, la donna che lo ha cresciuto, e che si scopre essere anche la sua madre biologica. Dahlia spiega di aver cercato vendetta contro Citadel per anni, ritenendola responsabile della distruzione della sua famiglia.

Mason, però, scopre anche di aver contribuito lui stesso alla caduta di Citadel: in passato ha tradito l’organizzazione, fornendo a Dahlia informazioni decisive, convinto di proteggere chi amava. Inoltre, sempre nel finale, Nadia decide comunque di aiutarlo nonostante le verità emerse sul loro rapporto, ma la fiducia tra loro è incrinata. Dahlia riesce a fuggire, lasciando però intendere che anche in futuro potrebbe essere una grande minaccia. Mason rimane così segnato dal senso di colpa e consapevole che nulla potrà tornare come prima.

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