Fabio Fazio ‘venerato maestro’, Saviano perfetto: Circo Massimo sul Nove funziona (ma Giannini ha un difetto)
Il nuovo programma di Nove e la sua formula ‘intima’ convincono il pubblico: cos’è successo ieri nella prima puntata stagionale con Saviano
Si respira una nuova aria su Nove grazie a Circo Massimo. Il nuovo programma condotto da Massimo Giannini, infatti, ha fatto il suo debutto in prima serata ieri mercoledì 8 ottobre 2025 e la prima puntata stagionale ha vinto e convinto. Con le ospitate di Roberto Saviano, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (ma non solo), la trasmissione di Giannini ha forse trovato la formula giusta per inserirsi in un nuovo spazio divulgativo in prime time. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Circo Massimo: com’è andata la prima puntata del programma di Massimo Giannini
Ieri mercoledì 8 ottobre 2025 il nuovo programma Circo Massimo ha fatto il suo esordio su Nove in prima serata. Condotta da Massimo Giannini, la prima puntata dello show ha subito delineato il format e quella che è la formula della trasmissione: studio vuoto (senza pubblico), scenografia scarna e soprattutto un clima intimo. Dopo la chiacchierata in studio con Roberto Saviano per parlare dell’attuale situazione negli Stati Uniti (dove lo scrittore ha vissuto per anni) ci sono state le ospitate della scrittrice Viola Ardone, in libreria con ‘Tanta ancora viva’, romanzo sulla guerra in Ucraina, e della storica dell’ebraismo Anna Foa per parlare del suo libro ‘Il suicidio di Israele’. Nel corso della serata si è infatti dato ampio spazio alla situazione di Gaza e alle manifestazioni pro-Palestina in Italia: "Noi abbiamo criticato i nostri giovani etichettandoli in vari modi: sdraiati, indipendenti, nel momento in cui si mobilitano, come è successo adesso, tendiamo a trattarli come teppisti, tafferuglisti, e li rimettiamo in riga con un decreto sicurezza" ha sottolineato Giannini, sostenuto da Saviano: "Queste manifestazioni sono state il trionfo della democrazia, i pochi teppisti sono stati di fatto isolati, non hanno contagiato il resto della piazza".
Fazio, Saviano e Littizzetto: cosa hanno detto
In collegamento con Giannini, anche con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si è parlato di giovani e di mezzi di informazione come la televisione. Il conduttore savonese ha lanciato l’allarme: "La tv come era una volta non esiste più, è cambiata è i giovani si allontanano dalla tv o la usano per i videogiochi. Auspico un ritorno dei giovani alla buona televisione, qualche volta capita". Lodato da Giannini, Fazio è stato incensato come ‘maestro‘ della televisione: "Dopo il maestro sai che succede" ha scherzato Fazio, e anche Saviano si è aggiunto ironizzando: "Se Fabio è venerato maestro, io sono il solito stron*o".
La reazione dei social: gli applausi a Giannini e Saviano
La prima puntata di Circo Massimo – come anticipato – ha riscosso un generale consenso da parte del pubblico, soprattutto sui social. Al di là di qualche criticità (come l’abituarsi all’assenza di pubblico o il ruolo molto ‘espansivo’ di Massimo Giannini, spesso più opinionista che conduttore prendendosi spazio sugli ospiti), il nuovo programma di Nove ha conquistato il web grazie alla sua formula pacata, intima e sempre lucida. "Complimenti, trasmissione molto interessante!" "Molto molto bello Circo Massimo di Giannini", "Sto guardando con grande interesse", "Interessante trasmissione. Complimenti a Giannini e Saviano" si legge sui social, e ancora: "Massimo Giannini è un giornalista lucido, preparato e sempre incisivo. La sua analisi è profonda, mai banale. Una voce autorevole nel panorama italiano. Mi manca però un po’ di pubblico in studio".
