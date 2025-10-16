Renzo Piano ‘illuminato’, Fagnani ‘belva’ con Netanyahu: Circo Massimo migliora (e Giannini stronca la Rai) Dopo i deludenti ascolti della prima puntata, Nove ha puntato sulla passione dell’architetto e sul ‘ritorno’ della conduttrice: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Massimo Giannini a caccia di riscatto. Dopo gli ascolti tutt’altro che esaltanti della prima puntata (fermatasi all’1,5% di share), infatti, il conduttore romano è tornato al timone di Circo Massimo. In occasione della seconda puntata andata in onda ieri mercoledì 15 ottobre 2025 Giannini ha ospitato Renzo Piano e Francesca Fagnani. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Circo Massimo: com’è andata la seconda puntata del programma di Massimo Giannini: Rezno Piano e Francesca Fagnani

Ieri mercoledì 15 ottobre 2025 il nuovo programma di Nove Circo Massimo è tornato in onda con la seconda puntata condotta da Massimo Giannini. Dopo le ospitate di Roberto Saviano, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il giornalista romano ha accolto Francesca Fagnani, Maurizio De Giovanni, Gabriella Genisi e Renzo Piano. Quest’ultimo, in particolare, è stato applauditissimo, soprattutto sul web. Il genio italiano dell’architettura, 88 anni, con il suo stile pacato e allo stesso tempo emozionante ha ribadito una volta di più l’amore per il suo lavoro: "Chiamo la mia età l’età ‘grande’. Voglio morire in un cantiere. I cantieri sono i luoghi più belli del mondo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso della puntata – come detto – c’è stato spazio anche per il ‘ritorno a casa’ di Francesca Fagnani. La conduttrice tornerà a breve al timone di Belve (la 13esima edizione debutterà su Rai 2 il prossimo 28 ottobre) e si è concessa una ‘escursione’ su Nove, dove condusse le prime edizioni del suo programma dal 2018 al 2019. E a proposito di ‘belve’, Fagnani si è guadagnata gli applausi dei social con le sue parole sul leader israeliano Netanyahu, che verrebbe escluso dal regno animale per la sua cattiveria e ferocia: "Non mi viene in mente un animale in grado di bombardare bambini o persone che chiedono acqua e pane, o malati dentro agli ospedali".

La reazione dei social: il format vincente

In attesa di avere riscontri anche nei dati Auditel, la seconda puntata di Circo Massimo ha confermato una volta di più la formula del programma all’insegna della pacatezza, del discorso e delle riflessioni ponderate. Criticato all’esordio per la sua ‘invasività’ durante le interviste agli ospiti, Giannini è sembrato più rispettoso dei ruoli e si è anche concesso di aggiungere un po’ di pepe alla puntata ‘pungendo’ la Rai e le sue recenti proposte televisive dagli scarsi risultati ("Il servizio pubblico radiotelevisivo non brilla in quanto al successo delle nuove operazioni televisive, invece la tua è un successo clamoroso" ha spiegato il conduttore a Francesca Fagnani parlando di Belve). Sul web – come detto – il programma è apprezzato per il suo lato ‘umano’, senza urla nè polemiche, lasciando spazio a temi importanti e ospiti di livello come Renzo Piano. "È un piacere ascoltare il maestro Renzo Piano. Bellissima intervista in una trasmissione condotta con garbo ed eleganza. Una boccata d’aria pulita!", "Un momento di bella tv" si legge sui social, e ancora: "Fagnani e Renzo Piano insieme a Circo Massimo riconciliano col genere umano", "Francesca Fagnani che potrebbe ormai restare nella sua comfort zone di Belve, invece decide di scoperchiare il mondo della mafia romana".

Guida TV

Potrebbe interessarti anche