Valerio Mastandrea lascia tutto e diventa un eremita nel trailer di Cinque Secondi per Paolo Virzì Cinque secondi è il nuovo film diretto da Paolo Virzì con Valerio Mastandrea nei panni di un burbero eremita la cui vita viene stravolta

Il nuovo film di Paolo Virzì, intitolato Cinque secondi e con Valerio Mastandrea protagonista, uscirà nelle sale cinematografiche il 30 ottobre. Il trailer della pellicola, diffuso in streaming da Vision Distribution, introduce il cast principale, che include Galatea Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel e Valeria Bruni Tedeschi.

Cinque secondi: la trama e il trailer del film con Valerio Mastandrea

Al centro della storia c’è un uomo scontroso e solitario, Adriano (interpretato da Valerio Mastandrea), che vive in una villa in rovina. La sua tranquillità viene disturbata dall’arrivo di una comunità di giovani agronomi che si insediano abusivamente nella proprietà per curare i vigneti abbandonati. Inizialmente ostile, l’uomo si ritrova a convivere con loro. Tra i giovani c’è Matilde, che ha un legame speciale con la villa, avendoci lavorato da bambina con il nonno. Man mano che le stagioni passano, il conflitto iniziale si trasforma in un’alleanza inaspettata. Adriano finirà per prendersi cura di Matilde, che scopre di essere incinta, in un modo burbero ma sincero.

Virzì torna alla regia dopo Un altro Ferragosto: dove vedere il film in streaming

Il film è scritto da Paolo Virzì insieme a Francesco Bruni e Carlo Virzì. Cinque secondi segna il ritorno di Virzì alla regia a poco più di un anno di distanza da Un altro Ferragosto, il suo più recente lavoro. La pellicola in questione è il sequel di Ferie d’agosto (1996), e ritrova, a quasi trent’anni di distanza, le due famiglie che si erano scontrate per la coabitazione forzata a Ventotene nel 1996. I Molino (intellettuali di sinistra) e i Mazzalupi (burini arricchiti), si ritrovano infatti per caso sulla stessa isola, dando vita a nuovi scontri e dinamiche.

Un altro Ferragosto è disponibile in streaming su diverse piattaforme. Per coloro che vogliono vederlo o anche rivederlo, basterà accedere a RaiPlay o alle piattaforme streaming Prime Video, Apple TV+, Rakuten TV o Google Play Film. Su tutte queste piattaforme streaming, il film è disponibile per il noleggio o l’acquisto.

